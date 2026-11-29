В ночь на 29 ноября россияне нанесли авиаудар по Запорожью, в результате которого 1 человек погиб, еще 3 получили травмы, среди них 14-летняя девушка. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

В результате попадания разрушен частный дом. Спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшей 40-летней женщины, а также достали из-под обломков ее 14-летнюю дочь и передали медикам. Спасатели ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 50 кв. м. Взрывной волной и обломками повреждены расположенные рядом дома - говорится в сообщении ГСЧС.

Также зафиксировано попадание по другому адресу, рядом с 9-этажным жилым домом.

Спасатели обследовали многоэтажные дома для поиска и оказания помощи пострадавшим. Также повреждены здания двух учебных заведений - отметили в ГСЧС.

Напомним

26 ноября Президент Владимир Зеленский сообщил, что рф уже завершает подготовку к новому массированному удару по Украине.