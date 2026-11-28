Фото иллюстративное

Первый день декабря в Украине будет морозным, ожидается до "минус" 13°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь в Крыму местами небольшой снег, завтра с дождем.

Ветер преимущественно северо-восточный, в южной части страны порывы 15-22 м/с, 1 декабря в большинстве областей ослабление ветра.

Температура ночью 3-10° мороза, 29-30 ноября в западных областях, 1 декабря в Украине, кроме юга, 7-13° мороза; днем 0-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны от 3° мороза до 3° тепла - сообщили в Укргидрометцентре.

Морозы до 18° и мокрый снег: какой будет погода в конце ноября