Синоптики дали прогноз на 1 декабря — чего ожидать
Киев • УНН
В ближайшие трое суток в Украине преимущественно без осадков, в Крыму возможен снег. Ночью 1 декабря температура опустится до 13° мороза.
Первый день декабря в Украине будет морозным, ожидается до "минус" 13°, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
Детали
По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в Украине без осадков, лишь в Крыму местами небольшой снег, завтра с дождем.
Ветер преимущественно северо-восточный, в южной части страны порывы 15-22 м/с, 1 декабря в большинстве областей ослабление ветра.
Температура ночью 3-10° мороза, 29-30 ноября в западных областях, 1 декабря в Украине, кроме юга, 7-13° мороза; днем 0-6° мороза, на Закарпатье и крайнем юге страны от 3° мороза до 3° тепла
Морозы до 18° и мокрый снег: какой будет погода в конце ноября27.11.26, 18:18 • 17646 просмотров