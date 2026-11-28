Перший день грудня в Україні буде морозним, очікується до "мінус" 13°, передає УНН із посиланням на Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у найближчі три доби в Україні без опадів, лише в Криму місцями невеликий сніг, завтра з дощем.

Вітер переважно північно-східний, у південній частині країни пориви 15-22 м/с, 1 грудня в більшості областей послаблення вітру.

Температура вночі 3-10° морозу, 29-30 листопада в західних областях, 1 грудня в Україні, крім півдня, 7-13° морозу; вдень 0-6° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни від 3° морозу до 3° тепла