Уразили експортне серце ворога: у Генштабі підтвердили атаки на нафтові вузли у трьох регіонах рф
Київ • УНН
Уражено станції "Самара" і "Нурліно" та Новошахтинський НПЗ. На об’єктах зафіксували пожежі й вибухи, збитки уточнюють.
Сили оборони уразили експортне серце рф - вузол Urals у Самарі, станцію "Нурліно" в Башкортостані та НПЗ на Ростовщині, передає УНН із посиланням на повідомлення Генштабу.
Деталі
У ніч на 28 листопада Сили оборони України уразили три об'єкти нафтової галузі рф, задіяні у забезпеченні російської збройної агресії проти України.
У районі населеного пункту Просвет Самарської області уражено лінійну виробничо-диспетчерську станцію "Самара". У резервуарному парку спалахнула пожежа. Це один із ключових вузлів "Транснефти", де формують експортну суміш Urals. Через цю ЛВДС проходить до половини російського нафтового експорту.
Окрім того, уражено ще один важливий вузол російської нафтогалузі — лінійна виробничо-диспетчерська станція "Нурліно" у Башкортостані, рф. Об'єкт розташований більш ніж за 1200 кілометрів від українського кордону та теж працює у системі магістральних нафтопроводів Транснефть, забезпечуючи перекачування значних обсягів російської нафти ключовими магістралями.
Також уражено Новошахтинський НПЗ у Ростовській області — завод, здатний переробляти до 7,5 млн тонн нафти на рік. В районі об'єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби завданих збитків уточнюються.
За результатами попередніх уражень підтверджено знищення резервуара РВС-20000 на ЛВДС "Самара" 13 листопада, а також знищення п'яти вертикальних резервуарів і пошкодження установок первинної переробки нафти АВТ-4 та АВТ-5 на Куйбишевському НПЗ у Самарі 25 листопада, резюмували у Генштабі.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, у ніч на 28 листопада в Самарській області росії спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, внаслідок чергової атаки безпілотників на лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", яка відіграє важливу роль у транспортуванні та експорті російської нафти.
Крім того, у ніч на 28 листопада в Новошахтинську Ростовської області рф пролунала серія вибухів, після яких виникла пожежа в районі місцевого нафтопереробного заводу, який вже зазнавав атаки на початку тижня.