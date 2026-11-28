Заграву видно за десятки кілометрів – у Самарській області рф повідомляють про нову атаку на нафтову інфраструктуру
Київ • УНН
На ЛВДС «Самара» у Самарській області рф сталася масштабна пожежа, ймовірно, після атаки безпілотників. Пошкодження уточнюють.
У ніч на 28 листопада в Самарській області росії спалахнула масштабна пожежа, ймовірно, внаслідок чергової атаки безпілотників на лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) "Самара", яка відіграє важливу роль у транспортуванні та експорті російської нафти. Про це повідомляє ASTRA з посиланням на місцевих жителів та моніторингові канали, пише УНН.
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За словами очевидців, заграву від пожежі видно за десятки кілометрів. Інформація про влучання та масштаби пошкоджень підприємства наразі потребує підтвердження.
Чому станція важлива для нафтової галузі росії
ЛВДС "Самара" – великий промисловий комплекс, який працює з 1957 року та забезпечує приймання, зберігання, змішування і подальше транспортування нафти магістральними трубопроводами.
Підприємство також бере участь у формуванні російської експортної нафтової суміші Urals. Від його роботи залежить функціонування частини системи транспортування російської нафти.
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Станція вже неодноразово зазнавала атак протягом жовтня 2026 року, які супроводжувалися масштабними пожежами та пошкодженням резервуарів із нафтою.
Крім того, 25 листопада ASTRA повідомляла про ймовірну чергову атаку на цей промисловий комплекс. Таким чином, нинішній інцидент може стати вже другою атакою на підприємство за останні кілька днів.
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