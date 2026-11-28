В ночь на 28 ноября в Самарской области России вспыхнул крупный пожар, вероятно, в результате очередной атаки беспилотников на линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛПДС) «Самара», которая играет важную роль в транспортировке и экспорте российской нефти. Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на местных жителей и мониторинговые каналы, пишет УНН.

Детали

По словам очевидцев, зарево от пожара видно за десятки километров. Информация о попадании и масштабах повреждений предприятия в настоящее время требует подтверждения.

Почему станция важна для нефтяной отрасли России

ЛПДС «Самара» — крупный промышленный комплекс, который работает с 1957 года и обеспечивает приём, хранение, смешивание и дальнейшую транспортировку нефти по магистральным трубопроводам.

Предприятие также участвует в формировании российской экспортной нефтяной смеси Urals. От его работы зависит функционирование части системы транспортировки российской нефти.

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Станция уже неоднократно подвергалась атакам в течение октября 2026 года, которые сопровождались масштабными пожарами и повреждением резервуаров с нефтью.

Кроме того, 25 ноября ASTRA сообщала о вероятной очередной атаке на этот промышленный комплекс. Таким образом, нынешний инцидент может стать уже второй атакой на предприятие за последние несколько дней.

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