Альянс Украины и Европейского союза в сфере беспилотников планирует увеличить число участников с 18 до 80 компаний на фоне значительного интереса со стороны производителей оборонной продукции. Об этом сообщает Rapporteur со ссылкой на собственные источники и подтверждение Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

Несмотря на то, что с момента запуска летом 2026 года альянс провёл всего 2 заседания, уже во время первого конкурса заявки на вступление подали более 400 компаний.

В настоящее время в объединение входят 18 производителей беспилотников — по 9 от Украины и Европейского союза. Сопредседателями альянса на ближайшие 6 месяцев избраны немецкая компания Quantum Systems и украинская UFORCE.

По информации источников издания, новый конкурс на вступление могут объявить уже в декабре. Компании-основатели сохранят свои особые полномочия в руководстве объединением.

Украина и ЕС могут создать общий рынок беспилотников

Еврокомиссар Андрюс Кубилюс среди главных задач альянса назвал создание совместных предприятий, наращивание производственных мощностей и участие в совместных европейских оборонных проектах.

Участники объединения уже сформировали 4 рабочие группы, которые занимаются вопросами цепочек поставок, безопасного промышленного сотрудничества, масштабирования производства и оперативной подготовки.

Кроме того, ряд компаний выразил заинтересованность в создании единого рынка беспилотников между Украиной и ЕС.

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