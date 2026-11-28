Дроновий альянс України та ЄС готується до масштабного розширення – сотні компаній вже подали заявки
Київ • УНН
Понад 400 компаній подали заявки до дронового альянсу України та ЄС. Об’єднання планують розширити до 80 учасників і створити спільний ринок.
Альянс України та Європейського Союзу у сфері безпілотників планує збільшити кількість учасників із 18 до 80 компаній на тлі значного інтересу з боку виробників оборонної продукції. Про це повідомляє Rapporteur із посиланням на власні джерела та підтвердження Єврокомісії, пише УНН.
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Попри те, що з моменту запуску влітку 2026 року альянс провів лише 2 засідання, вже під час першого конкурсу заявки на вступ подали понад 400 компаній.
Наразі до об'єднання входять 18 виробників безпілотників – по 9 від України та Європейського Союзу. Співголовами альянсу на найближчі 6 місяців обрали німецьку компанію Quantum Systems та українську UFORCE.
За інформацією джерел видання, новий конкурс на вступ можуть оголосити вже у грудні. Компанії-засновники збережуть свої особливі повноваження в керівництві об'єднання.
Україна та ЄС можуть створити спільний ринок безпілотників
Єврокомісар Андрюс Кубілюс серед головних завдань альянсу назвав створення спільних підприємств, нарощування виробничих потужностей та участь у спільних європейських оборонних проєктах.
Учасники об'єднання вже сформували 4 робочі групи, які займаються питаннями ланцюгів постачання, безпечної промислової співпраці, масштабування виробництва та оперативної підготовки.
Крім того, низка компаній висловила зацікавленість у створенні єдиного ринку безпілотників між Україною та ЄС.
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