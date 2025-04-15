Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.
За словами Андрюса Кубілюса, США намагаються досягти мирної угоди щодо війни в Україні, але їм потрібно зрозуміти, ким є путін. Умиротворення диктаторів закінчується погано, вони стають агресивнішими.
Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.
Єврокомісія затвердила Білу книгу Readiness 2030 та план ReArm Europe. Це великий крок до безпечнішої Європи, спрямований на
стримування рф та підтримку України.
ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю,
боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.
Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс прокоментував вимогу США щодо збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Він нагадав,
що самі США витрачають лише 3,5%, тоді як деякі європейські країни вже досягли 5%.
Єврокомісар Андрюс Кубілюс повідомив про плани ЄС збільшити виробництво снарядів до 2 млн штук цього року. Українська оборонна
промисловість за цей час збільшила виробництво у 35 разів - до 35 млрд євро на рік.