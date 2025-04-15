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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 19876 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 135617 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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14 квітня, 13:44 • 125852 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 127324 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 125711 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 128098 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 192708 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76796 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164042 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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Комісар ЄС Андрюс Кубілюс заявив, що росія може бути готова до нападу на країни ЄС вже за п'ять років. Він закликав ЄС підготуватися до можливої агресії.

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Єврокомісар з питань оборони: путін відкрито знущається над американцями

За словами Андрюса Кубілюса, США намагаються досягти мирної угоди щодо війни в Україні, але їм потрібно зрозуміти, ким є путін. Умиротворення диктаторів закінчується погано, вони стають агресивнішими.

Війна • 31 березня, 21:58 • 12424 перегляди

Глави МЗС п’яти європейських держав заявили про готовність ввести нові санкції проти рф

Міністри закордонних справ європейських країн заявили про готовність посилити тиск на росію санкціями. Це робиться, щоб перешкодити веденню війни та забезпечити Україні справедливий мир.

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У ЄС затвердили Білу книгу щодо оборони та деталі плану ReArm Europe: що передбачається для України

Єврокомісія затвердила Білу книгу Readiness 2030 та план ReArm Europe. Це великий крок до безпечнішої Європи, спрямований на стримування рф та підтримку України.

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ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico

ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю, боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.

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Комісар ЄС про заклики США витрачати на оборону до 5% ВВП: подивимося, як вони самі збільшать витрати

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс прокоментував вимогу США щодо збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Він нагадав, що самі США витрачають лише 3,5%, тоді як деякі європейські країни вже досягли 5%.

Новини Світу • 8 березня, 11:14 • 20650 перегляди

ЄС планує виробити 2 млн снарядів цього року - єврокомісар

Єврокомісар Андрюс Кубілюс повідомив про плани ЄС збільшити виробництво снарядів до 2 млн штук цього року. Українська оборонна промисловість за цей час збільшила виробництво у 35 разів - до 35 млрд євро на рік.

Війна • 8 березня, 10:42 • 61159 перегляди