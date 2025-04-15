Комісар ЄС про заклики США витрачати на оборону до 5% ВВП: подивимося, як вони самі збільшать витрати

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс прокоментував вимогу США щодо збільшення витрат країн НАТО на оборону до 5% ВВП. Він нагадав, що самі США витрачають лише 3,5%, тоді як деякі європейські країни вже досягли 5%.