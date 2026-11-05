Україна отримала від ЄС ще €4,36 млрд

ЄС надав Україні 4,36 млрд євро в межах Ukraine Support Loan. Кошти підуть на бюджетні видатки та потреби Сил оборони.

Україна отримала ще 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах кредиту Ukraine Support Loan. Про це повідомили 5 листопада голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і Прем'єр-міністр України Сергій Корецький, пише УНН. У той час, як росія продовжує свої невпинні атаки, Україна ось-ось увійде у свою п'яту зиму війни. І на тлі того, як зусилля щодо досягнення справедливого та тривалого миру для України тривають, ЄС також продовжує свою непохитну підтримку. Сьогодні ми виділяємо Україні пакет допомоги обсягом 4,36 мільярда євро - зазначила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у X. Отримання траншу підтвердив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Україна отримала ще 4,36 млрд євро від Європейського Союзу в межах Ukraine Support Loan. Із них 3,7 млрд євро — макрофінансова допомога та 660 млн євро — оборонний компонент - вказав Корецький у соцмережах. Куди спрямовують кошти "Кошти спрямуємо на пріоритетні бюджетні видатки та першочергові потреби Сил оборони", - зазначив Прем'єр. Він наголосив, що "в умовах постійних російських атак ця підтримка критично важлива для зміцнення нашої обороноздатності та збереження фінансової стійкості держави". "Дякую Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, єврокомісарам Валдісу Домбровскісу та Андрюсу Кубілюсу, а також усім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України", - зазначив він. "Продовжуємо працювати з європейськими партнерами, щоб решта передбаченого фінансування надійшла вчасно та в повному обсязі", - вказав Корецький. У ЄС повідомили про розподіл 45 млрд євро позики для України у 2027 році