У ЄС повідомили про розподіл 45 млрд євро позики для України у 2027 році
Київ • УНН
Єврокомісія пропонує надати Україні решту 45 млрд євро позики на 2027 рік. €31,7 млрд спрямують на оборону, €13,3 млрд — на бюджет.
Європейська комісія пропонує Раді ЄС затвердити надання Україні решти позики на 2027 рік на суму 45 млрд євро із загальної фінансової підтримки на період 2026-2027 роки в розмірі 90 млрд євро. Про це йдеться у заяві пресслужби Єврокомісії, пише УНН.
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Україна подала свою пропозицію про розподіл коштів 26 жовтня, Єврокомісія оцінила її позитивно.
"Сьогодні Європейська комісія зробила черговий крок у реалізації програми позик для підтримки України загальним обсягом 90 млрд євро. Ця ініціатива забезпечить Україну необхідною бюджетною підтримкою та оборонною продукцією у 2026 і 2027 роках. Ухвалений сьогодні пакет містить пропозицію до Ради ЄС затвердити надання решти суми позики – 45 мільярдів євро – на 2027 рік", – йдеться у повідомленні.
Зокрема, у ЄС планують спрямувати €31,7 мільярда на оборону, а ще €13,3 мільярда — на бюджетну підтримку. Кошти в межах кредиту ЄС для України планують надати до 31 грудня 2027 року.
Рада ЄС виділяє 4,7 млрд євро компенсації державам-членам за підтримку України26.10.26, 20:53 • 17110 переглядiв