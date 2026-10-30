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В ЕС сообщили о распределении 45 млрд евро займа для Украины в 2027 году

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

Еврокомиссия предлагает предоставить Украине оставшиеся 45 млрд евро займа на 2027 год. €31,7 млрд направят на оборону, €13,3 млрд — в бюджет.

В ЕС сообщили о распределении 45 млрд евро займа для Украины в 2027 году

Европейская комиссия предлагает Совету ЕС утвердить предоставление Украине оставшейся части займа на 2027 год в размере 45 млрд евро из общей финансовой поддержки на период 2026–2027 годов в размере 90 млрд евро. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Еврокомиссии, пишет УНН.

Детали

Украина подала свое предложение о распределении средств 26 октября, Европейская комиссия оценила его положительно.

"Сегодня Европейская комиссия сделала очередной шаг в реализации программы займов для поддержки Украины общим объемом 90 млрд евро. Эта инициатива обеспечит Украине необходимую бюджетную поддержку и оборонную продукцию в 2026 и 2027 годах. Принятый сегодня пакет содержит предложение Совету ЕС утвердить предоставление оставшейся суммы займа — 45 миллиардов евро — на 2027 год", — говорится в сообщении.

В частности, в ЕС планируют направить €31,7 миллиарда на оборону, а еще €13,3 миллиарда — на бюджетную поддержку. Средства в рамках кредита ЕС для Украины планируют предоставить до 31 декабря 2027 года.

Совет ЕС выделяет 4,7 млрд евро компенсации государствам-членам за поддержку Украины26.10.26, 20:53 • 17111 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Война в Украине
Совет Европейского Союза
Европейская комиссия
Украина