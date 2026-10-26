Совет ЕС выделяет 4,7 млрд евро компенсации государствам-членам за поддержку Украины

26 октября Совет ЕС принял пакет из восьми решений, которые позволяют использовать 4,7 млрд евро из Европейского фонда мира для государств — членов Союза, оказывающих поддержку Украине. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС, пишет УНН.

Детали

Эти решения позволяют осуществить частичное возмещение из Европейского фонда мира военной помощи, уже предоставленной государствами — членами, на общую сумму 4,7 млрд евро. Они также предусматривают дополнительное финансирование для военной миссии ЕС по поддержке Украины EUMAM на общую сумму 230 млн евро.

Эти решения являются важным шагом на пути к реализации политической договоренности, достигнутой государствами — членами ЕС 25 сентября 2026 года, относительно мобилизации 6,6 млрд евро для Украины из Европейского фонда мира. Соглашение предусматривало предоставление 1 млрд евро новой военной помощи Украине и дальнейшее усиление EUMAM Ukraine в 2027 году - говорится в заявлении.

Принятые решения увеличивают общий объем поддержки ЕС для Украины в рамках European Peace Facility до 10,8 млрд евро, включая 9,9 млрд евро на возмещение стоимости военной помощи, предоставленной государствами — членами, и 950 млн евро на военную подготовку в рамках EUMAM, заявили в Совете ЕС.

Дополнение

Европейский фонд мира был создан в марте 2021 года для финансирования мероприятий в рамках общей внешней политики и политики безопасности (CFSP), направленных на предотвращение конфликтов, сохранение мира и укрепление международной безопасности и стабильности. В частности, Европейский фонд мира позволяет ЕС финансировать мероприятия, призванные укреплять потенциал третьих государств, а также региональных и международных организаций в военной сфере и сфере обороны.

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