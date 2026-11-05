Украина получила от ЕС еще €4,36 млрд

Украина получила еще 4,36 млрд евро от Европейского Союза в рамках кредита Ukraine Support Loan. Об этом 5 ноября сообщили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Премьер-министр Украины Сергей Корецкий, пишет УНН.

В то время как россия продолжает свои непрекращающиеся атаки, Украина вот-вот вступит в свою пятую военную зиму. И на фоне продолжающихся усилий по достижению справедливого и длительного мира для Украины ЕС также продолжает оказывать свою непоколебимую поддержку. Сегодня мы выделяем Украине пакет помощи в размере 4,36 миллиарда евро - отметила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в X.

Получение транша подтвердил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Украина получила еще 4,36 млрд евро от Европейского союза в рамках Ukraine Support Loan. Из них 3,7 млрд евро — макрофинансовая помощь и 660 млн евро — оборонный компонент - указал Корецкий в социальных сетях.

Куда направляют средства

"Средства направим на приоритетные бюджетные расходы и первоочередные потребности Сил обороны", - отметил Премьер.

Он подчеркнул, что "в условиях постоянных российских атак эта поддержка критически важна для укрепления нашей обороноспособности и сохранения финансовой устойчивости государства".

"Благодарю Президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также все государства-члены ЕС за последовательную поддержку Украины", - отметил он.

"Продолжаем работать с европейскими партнерами, чтобы остальная предусмотренная сумма финансирования поступила своевременно и в полном объеме", - указал Корецкий.

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