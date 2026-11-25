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Европа со своими манерами и намерениями сядет за стол переговоров по Украине и сразу положит на него ноги. Такое пренебрежительное заявление сделал министр иностранных дел рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

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Кроме того, главный российский дипломат сделал еще ряд заявлений относительно Европы и переговоров ради завершения войны в Украине:

"Еврокомиссия регулярно делает заявления относительно Украины, не предлагая ничего конкретного";

"контактов россии с ЕК по теме переговоров вокруг украинского кризиса никогда не было";

"россия сначала должна понять, какую роль Европа собирается играть на переговорах по Украине".

ЕС присоединится к следующему раунду мирных переговоров и будет оценивать прогресс по действиям россии - фон дер Ляйен

Добавим

В свою очередь советник российского диктатора юрий ушаков заявил, что рф "имеет определенные контакты с представителями ряда европейских стран"

Он отметил, что в ходе контактов обсуждается позиция, с которой они хотели бы участвовать в переговорах по Украине.

Кроме того, советник путина добавил, что "со стороны рф с Зеленским переговоры никто не ведет".

Напомним

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что "сильная европейская команда примет участие в следующем раунде мирных переговоров по войне рф против Украины, и ЕС будет оценивать прогресс на основе действий россии, а не только ее слов".