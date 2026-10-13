У ЄС готуються вимагати жорсткіші санкції проти росії всупереч курсу Трампа - Politico

Європейські лідери готуються вимагати жорсткіших санкцій проти росії на саміті в четвер, 15 жовтня. Це поставить їх у протиріччя з президентом США Дональдом Трампом лише через кілька днів після того, як він уклав угоду з главою кремля володимиром путіним про послаблення обмежень на експорт російського дизельного пального. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

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Лідери ЄС планують закликати до "подальших санкцій та заходів, спрямованих проти доходів москви від нафти", на засіданні Європейської Ради, згідно з нещодавнім проєктом спільної заяви, на тлі того, як уряди ЄС відкидають заяву Трампа про забезпечення "енергетичного перемир'я" між росією та Україною.

Ця розбіжність, зазначає видання, "оголює зростаючий розрив у поглядах на те, як залучити москву до переговорів". У той час як Трамп прагне знизити ціни на пальне в США, давши дозвіл на надходження більшої кількості російського дизельного пального на світові ринки, європейські лідери стверджують, що обмеження доходів кремля від енергетики залишається важливим для того, щоб змусити путіна припинити війну.

"росія не зацікавлена ​​в деескалації, припиненні вогню чи мирі, – заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на конференції з безпеки у Варшаві 12 жовтня. - Ось чому я поїду до Брюсселя, щоб попросити своїх партнерів серйозно розглянути посилення санкцій проти росії".

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також закликав до подальших обмежень, вказуючи на постійні атаки москви на енергетичну інфраструктуру України, попри оголошення Трампа про перемир'я.

"росія вестиме переговори добросовісно лише під тиском, – сказав Мерц 12 жовтня. - Після безрозсудних атак москви на цивільне енергопостачання України ми повинні ще більше посилити [санкції]".

Цей поштовх, пише видання, відбувся після того, як міністри закордонних справ ЄС 12 жовтня схвалили найбільше в історії блоку доповнення до списку санкцій проти росії, яке стосується понад 1600 осіб та організацій.

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"Європейська комісія також готує 23-й пакет секторальних санкцій, які, як очікує Київ, будуть розповсюджені серед урядів ЄС до кінця року", за словами українського високопосадовця.

Інші європейські країни займають аналогічну позицію. Велика Британія та Норвегія також пообіцяли посилити тиск на москву, пише видання.

"Важливо запровадити санкції проти росії, щоб вона не фінансувала війну", – заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік, закликаючи до усунення лазівок в існуючих обмеженнях.

Розрахунок Трампа на вибори

За зачиненими дверима багато європейських дипломатів вважають, що різкий перехід Трампа до послаблення обмежень щодо російської енергетики зумовлений, головним чином, внутрішньополітичними проблемами напередодні проміжних виборів у США наступного місяця.

Це "поширена думка" серед посадовців ЄС, за словами одного високопосадовця.

Президент США, як зазначається, перебуває під зростаючим тиском через ціни на пальне, які різко зросли з початку американо-ізраїльської війни з Іраном. Пообіцявши під час своєї кампанії 2024 року знизити ціни на бензин нижче 2 доларів за галон, Трамп тепер стикається з тим, що електорат платить більш ніж вдвічі більше, а республіканці ризикують втратити контроль над Конгресом.

Його угода з путіним має на меті випустити на світові ринки додаткові 4,8 мільйона тонн російського дизельного пального протягом наступних місяців, з метою послабити тиск на постачання та ціни на пальне.

Але європейські та українські чиновники сумніваються, чи додаткова поставка матиме суттєвий вплив, кажучи, що загальний обіцяний обсяг становить лише близько 10 днів попиту в США. Вони вважають, що угода ризикує підірвати зусилля, спрямовані на позбавлення москви доходів, що фінансують її вторгнення.

"Реальність" така, що додаткове пальне матиме "мінімальний" вплив на ціни в США, сказав високопосадовець ЄС.

"Ідеться про проміжні вибори, - сказав другий чиновник ЄС. - Він сказав, що знизить ціни, але потім вирішив розпочати війну з Іраном".

Чиновники також сумніваються, чи має намір путін дотримуватися нібито укладеного Трампом "енергетичного перемир'я".

Наразі, пише видання, більшість європейських чиновників неохоче публічно критикують Трампа, попри будь-які сумніви щодо угоди. ЄС та Україна повинні зберігати свою позицію протягом наступних тижнів, коли довгострокові наміри адміністрації щодо України можуть стати зрозумілішими, сказав один дипломат, додавши, що Трамп може навіть знову змінити курс, якщо путін не поставить обіцяне дизельне пальне.

Тиск на Вашингтон

Суперечка також відродила заклики Європи до Вашингтона запровадити власні санкції проти москви.

Туск закликав Європу та Сполучені Штати діяти разом, щоб показати росії, що вони готові запровадити жорсткіші заходи, тоді як голова зовнішньої політики ЄС Кая Каллас закликала Вашингтон узгодити свій підхід з Брюсселем.

Каллас вказала на масштабне законодавство про санкції проти росії, яке підтримував покійний сенатор-республіканець Ліндсі Грем, яке Трамп підписав минулого місяця, але ще не повністю запровадив.

Деякі республіканці також закликають до жорсткіших дій. "Я думаю, що нам потрібно запровадити законопроєкт про санкції проти Росії", – заявив представник-республіканець Ден Креншоу на конференції у Варшаві.

Це, пише видання, викликає ширші питання в Європі щодо її залежності від Вашингтона, особливо на тлі повідомлень про те, що американські чиновники погрожували обмежити доступ України до американської зброї, якщо Київ не припинить атакувати російські нафтопереробні заводи.

Наразі "немає жодних ознак" того, що Вашингтон виконує ці погрози, повідомив виданню чиновник НАТО, стверджуючи, що обмеження продажів також зашкодить американським виробникам зброї.

"PURL – це вигідна угода для американців", – сказав чиновник, маючи на увазі ініціативу НАТО, за якою європейські союзники фінансують закупівлі американської зброї для України.

Комісар ЄС з питань оборони Андрюс Кубілюс, не коментуючи безпосередньо ці повідомлення, заявив, що Європі потрібно терміново взяти на себе "головну відповідальність" за власну оборону, на тлі того, як Вашингтон скорочує свою військову присутність на континенті.

"Однак безпосереднє випробування відбудеться у четвер, коли лідери ЄС намагатимуться підтримувати тиск на москву, навіть коли їхній найпотужніший союзник рухається в протилежному напрямку", - ідеться у публікації.

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