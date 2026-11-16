Ворог увечері в понеділок, 16 листопада, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.

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За його словами, попередньо, одна 57-річна жінка дістала вибухову травму через ворожу атаку. Її госпіталізували.

Внаслідок влучання у торговельний кіоск виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна - констатував Семікін.

Він додав, що наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо

У Комишувасі на Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи. Як повідомив глава МВС Іван Вигівський, у результаті ворожого удару загинули 72 людини, чотири людини залишаються зниклими безвісти.

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