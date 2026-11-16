Удар по Запоріжжю: постраждала жінка, загорівся торговельний кіоск
Київ • УНН
У Запоріжжі через ворожу атаку 57-річна жінка дістала вибухову травму та була госпіталізована. Загорівся кіоск, у будинку вибило вікна.
Ворог увечері в понеділок, 16 листопада, атакував Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Михайло Семікін, інформує УНН.
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За його словами, попередньо, одна 57-річна жінка дістала вибухову травму через ворожу атаку. Її госпіталізували.
Внаслідок влучання у торговельний кіоск виникла пожежа. У прилеглому будинку вибило вікна
Він додав, що наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо
У Комишувасі на Запоріжжі завершені пошуково-рятувальні роботи. Як повідомив глава МВС Іван Вигівський, у результаті ворожого удару загинули 72 людини, чотири людини залишаються зниклими безвісти.
росіяни атакували Запоріжжя та село Біленьке дронами – двоє загиблих і двоє поранених16.11.26, 07:38 • 3828 переглядiв