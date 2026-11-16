росіяни атакували Запоріжжя та село Біленьке дронами – двоє загиблих і двоє поранених

У Запоріжжі та селі Біленьке внаслідок російських атак безпілотниками загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення. Окупанти вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Михайло Семікін, пише УНН.

Деталі

У селі Біленьке російський FPV-дрон поцілив по об'єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок удару загинув 59-річний чоловік.

Ще одну атаку російські війська здійснили по Хортицькому району Запоріжжя. Безпілотник влучив в інфраструктурний об'єкт, після чого загорівся транспортний засіб.

Наслідки удару по Запоріжжю

У Хортицькому районі внаслідок атаки загинула жінка, ще двоє людей дістали поранення.

Таким чином, унаслідок двох російських ударів загинули двоє цивільних, ще двоє постраждали.

Очільник ОВА висловив співчуття родинам загиблих.

Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту