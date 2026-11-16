Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту
Київ • УНН
Кіт Келлог припустив режим тиші вздовж нинішньої лінії фронту за моделлю демілітаризованої зони. Він наголосив, що це лише можливий сценарій.
Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог припустив, що одним із варіантів припинення вогню в Україні може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення за принципом демілітаризованої зони. Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ, пише УНН.
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За словами американського генерала, російський диктатор володимир путін прагне захопити якомога більше українських територій і не відмовився від своїх загарбницьких цілей.
Очевидно, що путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім – 4 області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він хоче
Яким може бути припинення вогню
Келлог вважає, що сторони могли б розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші, поступово припиняючи бойові дії вздовж лінії фронту.
Можливо, варто використати модель, яку перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарних засадах почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні
Водночас Келлог представив цей сценарій як можливий варіант домовленостей, а не як уже погоджений план припинення війни.
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