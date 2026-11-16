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Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Кіт Келлог припустив режим тиші вздовж нинішньої лінії фронту за моделлю демілітаризованої зони. Він наголосив, що це лише можливий сценарій.

Келлог запропонував можливий сценарій припинення вогню в Україні вздовж нинішньої лінії фронту

Колишній спецпредставник президента США Кіт Келлог припустив, що одним із варіантів припинення вогню в Україні може стати встановлення режиму тиші вздовж нинішньої лінії бойового зіткнення за принципом демілітаризованої зони. Про це він заявив в інтерв'ю ЗМІ, пише УНН.

Деталі

За словами американського генерала, російський диктатор володимир путін прагне захопити якомога більше українських територій і не відмовився від своїх загарбницьких цілей.

Очевидно, що путін хоче отримати все. Спочатку він хотів захопити всю Україну, потім – 4 області, це без уже окупованого Криму. Ось чого він хоче

– зазначив Келлог.

Яким може бути припинення вогню

Келлог вважає, що сторони могли б розглянути гуманітарний підхід до встановлення режиму тиші, поступово припиняючи бойові дії вздовж лінії фронту.

Можливо, варто використати модель, яку перша леді США застосувала в Олешках. Маю на увазі, на гуманітарних засадах почати встановлювати режим тиші вздовж лінії зіткнення, як у демілітаризованій зоні

– пояснив генерал.

Водночас Келлог представив цей сценарій як можливий варіант домовленостей, а не як уже погоджений план припинення війни.

Келлог підтримав Україну і пояснив, чому не потрібно припиняти удари по російських НПЗ11.10.26, 00:17 • 18424 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
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Володимир Путін
Кіт Келлог
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