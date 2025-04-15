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Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 21668 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

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14 квітня, 16:00 • 141700 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

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14 квітня, 11:31 • 128279 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 130003 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

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14 квітня, 09:52 • 193824 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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14 квітня, 08:15 • 76997 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Кіт Келлогг

Відставний генерал-лейтенант армії Сполучених Штатів (народився 1944 року)
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Ракетний удар окупантів по Сумах: кількість загиблих зросла до 34 людей

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.

Суспільство • 13 квітня, 16:18 • 6976 перегляди

Келлог заявив, що рф здійснила цілеспрямовані удари по цивільних об'єктах в Сумах

Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.

Війна • 13 квітня, 15:31 • 8948 перегляди

"Я не мав на увазі розділ України": Келлог спростував свою заяву в інтерв'ю The Times

Спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що його слова про поділ України були неправильно інтерпретовані. Він мав на увазі зони відповідальності союзників, а не розділення країни.

Війна • 11 квітня, 23:50 • 14109 перегляди

Ми можемо розділити Україну, як післявоєнний Берлін - Келлог

Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.

Війна • 11 квітня, 21:10 • 5777 перегляди

Віткофф запропонував Трампу “дозволити” росії забрати в України чотири області - ЗМІ

Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Війна • 11 квітня, 18:41 • 54292 перегляди

США та рф ведуть розмови щодо повного припинення вогню – Зеленський

Президент Зеленський заявив, що США та росія ведуть переговори про повне припинення вогню. Україна погодилася на це, і є надія досягти результату найближчими тижнями або місяцями.

Війна • 3 квітня, 13:58 • 12747 перегляди

Келлог вважає, що війна між рф та Україною вже на порозі припинення вогню

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що США мають намір домогтися повного припинення вогню в Україні. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси.

Війна • 2 квітня, 18:15 • 24344 перегляди

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що росія не планує залишати захоплені території України, але юридично вони залишаються частиною України.

Війна • 27 березня, 04:30 • 133882 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.

Війна • 22 березня, 16:18 • 200007 перегляди

Келлог: Зеленський зробив помилку, почавши "грати на публіку" з Трампом

Кіт Келлог заявив, що Зеленський почав "грати на публіку" під час зустрічі з Трампом в Білому домі, що було помилкою. Ініціатором телефонної розмови між ними був Зеленський.

Політика • 22 березня, 01:42 • 78287 перегляди

США планують організувати непрямі переговори між Україною та рф у Саудівській Аравії - Келлог

Адміністрація Трампа планує організувати непрямі переговори між Україною та росією в Саудівській Аравії. Мета – з'ясувати умови кожної сторони для завершення війни.

Війна • 20 березня, 20:11 • 17642 перегляди

"Неперевершений переговорник": Келлог похвалив Трампа після його розмови з Зеленським

Кіт Келлог назвав розмову Трампа і Зеленського чудовою. За словами спецпосланця США в Україні, глава Білого дому веде переговори з обома сторонами задля припинення вогню та мирного договору.

Війна • 20 березня, 04:02 • 120931 перегляди

Трамп керуватиме війною в Україні до її кінця – спецпосланець США Келлог

Дональд Трамп особисто керуватиме ходом війни в Україні до її завершення. Про це заявив спецпосланець США після телефонної розмови Трампа з путіним.

Війна • 18 березня, 23:13 • 20497 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Келлог буде напряму спілкуватися з Володимиром Зеленським, незважаючи на тиск москви через його проукраїнську позицію.

Війна • 15 березня, 19:03 • 177380 перегляди

кремль наполіг на виключенні Келлога з переговорів через його проукраїнську позицію

Агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від переговорів щодо України через проукраїнську позицію.

Війна • 13 березня, 22:03 • 23623 перегляди

Дуда закликає США перемістити ядерні боєголовки на територію Польщі - FT

Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.

Війна • 13 березня, 07:00 • 20389 перегляди

План Келлога: як США змінюють підхід до війни в Україні та відносин з рф

The Telegraph розкриває деталі реалізації плану спецпредставника США Кіта Келлога щодо примусу України до переговорів з РФ. План передбачає обмеження військової допомоги Києву та можливе зняття санкцій з Москви.

Війна • 11 березня, 08:53 • 18969 перегляди

Президент США не уточнював день, коли саме закінчить війну за 24 години - спецпредставник

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прокоментував заяву про завершення війни за 24 години, не вказавши конкретну дату. Трамп раніше змінив свою оцінку з 24 годин на 6 місяців для закінчення війни.

Війна • 7 березня, 14:34 • 21810 перегляди

Кіт Келлог: підхід Трампа до війни в Україні фокусується на мирі, а не на перемозі однієї зі сторін

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про новий підхід до війни в Україні, орієнтований на мир для обох сторін. За його словами, Трамп вже контактував з путіним та Зеленським щодо цього питання.

Війна • 6 березня, 16:03 • 25587 перегляди

США мають перезавантажити відносини з росією для завершення війни в Україні - Келлог

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про необхідність зміни підходу США до війни в Україні. За його словами, ізоляція росії більше не є життєздатною стратегією і шкодить безпеці США.

Війна • 6 березня, 15:27 • 25181 перегляди