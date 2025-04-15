Кіт Келлогг

Кіт Келлог: підхід Трампа до війни в Україні фокусується на мирі, а не на перемозі однієї зі сторін

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про новий підхід до війни в Україні, орієнтований на мир для обох сторін. За його словами, Трамп вже контактував з путіним та Зеленським щодо цього питання.