Кіт Келлогг

Внаслідок російської ракетної атаки по центру Сум загинуло 34 людини, в тому числі 2 дитини. Поранено 117 людей, серед яких 15 дітей, тривають рятувальні роботи.
Спецпредставник США Кіт Келлог засудив російський удар по Сумах, де загинули 32 людини. Він наголосив, що це були цілеспрямовані атаки на цивільні об'єкти.
Спецпосланець США Кіт Келлог заявив, що його слова про поділ України були неправильно інтерпретовані. Він мав на увазі зони відповідальності союзників, а не розділення країни.
Кіт Келлог запропонував поділити Україну по Дніпру, розмістивши західні війська на правобережжі. Це передбачає поступку східних територій Росії, але ідея навряд чи знайде підтримку в Москві.
Спецпосланець США Стів Віткофф запропонував Трампу підтримати "передачу" росії Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Президент Зеленський заявив, що США та росія ведуть переговори про повне припинення вогню. Україна погодилася на це, і є надія досягти результату найближчими тижнями або місяцями.
Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що США мають намір домогтися повного припинення вогню в Україні. Обом сторонам доведеться піти на певні компроміси.
Спецпосланець президента США Кіт Келлог заявив, що росія не планує залишати захоплені території України, але юридично вони залишаються частиною України.
Російські та українські переговорники зустрінуться в Саудівській Аравії для обговорення припинення вогню, але особистої зустрічі не буде. Обговорять припинення вогню на морі та захист інфраструктури.
Кіт Келлог заявив, що Зеленський почав "грати на публіку" під час зустрічі з Трампом в Білому домі, що було помилкою. Ініціатором телефонної розмови між ними був Зеленський.
Адміністрація Трампа планує організувати непрямі переговори між Україною та росією в Саудівській Аравії. Мета – з'ясувати умови кожної сторони для завершення війни.
Кіт Келлог назвав розмову Трампа і Зеленського чудовою. За словами спецпосланця США в Україні, глава Білого дому веде переговори з обома сторонами задля припинення вогню та мирного договору.
Дональд Трамп особисто керуватиме ходом війни в Україні до її завершення. Про це заявив спецпосланець США після телефонної розмови Трампа з путіним.
Дональд Трамп призначив генерала Кіта Келлога спеціальним посланником в Україні. Келлог буде напряму спілкуватися з Володимиром Зеленським, незважаючи на тиск москви через його проукраїнську позицію.
Агресор попросив усунути спецпредставника Трампа Кіта Келлога від переговорів щодо України через проукраїнську позицію.
Президент Польщі закликав США розмістити ядерну зброю на території країни. Він вважає, що це необхідно для стримування агресії росії та зміцнення східного флангу НАТО.
The Telegraph розкриває деталі реалізації плану спецпредставника США Кіта Келлога щодо примусу України до переговорів з РФ. План передбачає обмеження військової допомоги Києву та можливе зняття санкцій з Москви.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог прокоментував заяву про завершення війни за 24 години, не вказавши конкретну дату. Трамп раніше змінив свою оцінку з 24 годин на 6 місяців для закінчення війни.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про новий підхід до війни в Україні, орієнтований на мир для обох сторін. За його словами, Трамп вже контактував з путіним та Зеленським щодо цього питання.
Спецпредставник Трампа Кіт Келлог заявив про необхідність зміни підходу США до війни в Україні. За його словами, ізоляція росії більше не є життєздатною стратегією і шкодить безпеці США.