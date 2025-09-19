Грайте в довгу гру: Келлог заявив, що можливо Україні прийдеться визнати окуповані території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути

$41.250.05
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі події
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідування
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідків
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подолання
Ексклюзив
12:05 • 19707 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристи
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 23996 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 54255 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Андрій Єрмак
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Естонія
Південна Корея
П'ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихідними
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організмі
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 році
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

Грайте в довгу гру: Келлог заявив, що можливо Україні прийдеться визнати окуповані території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути

Київ • УНН

 • 142 перегляди

Політик заявив, що Україні, ймовірно, доведеться визнати російську окупацію частини території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути. Він наголосив, що Україна має дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі, оскільки де-факто не означає де-юре.

Грайте в довгу гру: Келлог заявив, що можливо Україні прийдеться визнати окуповані території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україні, ймовірно, прийдеться визнати російську окупацію частини території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути. За його словами, Україна має дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі. Про це Келлог сказав в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Трамп не торгує українською землею. Це повноваження Зеленського. Ніхто інший не має права приймати такі рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецька область окупована на 65%. Луганська область - на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре. Давайте знову повернемося до історії. Ми ніколи не визнавали радянський контроль над країнами Балтії, хоча де-факто вони були частиною СРСР. Це було підтримано відповідно до доктрини Веллса. Те саме стосується і цього випадку

- сказав Келлог.

Він додав, що Україна має дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі.

Іноді короткострокова реальність не відповідає вашій меті. Можливо, зараз вам доведеться визнати окуповану територію, але в довгостроковій перспективі її можна буде повернути. Грайте в довгу гру

- додав Келлог.

Нагадаємо

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, то на цьому не зупиниться. Він перейде до нападу на країни НАТО.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Дейлі телеграф
Донецька область
Кіт Келлог
Луганська область
НАТО
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Україна