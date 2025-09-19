Грайте в довгу гру: Келлог заявив, що можливо Україні прийдеться визнати окуповані території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Україні, ймовірно, прийдеться визнати російську окупацію частини території зараз, але в майбутньому їх вдасться повернути. За його словами, Україна має дивитися на ситуацію в довгостроковій перспективі. Про це Келлог сказав в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Трамп не торгує українською землею. Це повноваження Зеленського. Ніхто інший не має права приймати такі рішення. Але давайте будемо реалістами: Донецька область окупована на 65%. Луганська область - на 98%. Треба прийняти реальність. Де-факто не означає де-юре. Давайте знову повернемося до історії. Ми ніколи не визнавали радянський контроль над країнами Балтії, хоча де-факто вони були частиною СРСР. Це було підтримано відповідно до доктрини Веллса. Те саме стосується і цього випадку