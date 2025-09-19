Играйте в долгую игру: Келлог заявил, что, возможно, Украине придется признать оккупированные территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украине, вероятно, придется признать российскую оккупацию части территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть. По его словам, Украина должна смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Об этом Келлог сказал в интервью The Telegraph, передает УНН.

Трамп не торгует украинской землей. Это полномочия Зеленского. Никто другой не имеет права принимать такие решения. Но давайте будем реалистами: Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская область - на 98%. Надо принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР. Это было поддержано в соответствии с доктриной Уэллса. То же самое касается и этого случая

Он добавил, что Украина должна смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе.

Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, сейчас вам придется признать оккупированную территорию, но в долгосрочной перспективе ее можно будет вернуть. Играйте в долгую игру