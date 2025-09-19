Играйте в долгую игру: Келлог заявил, что, возможно, Украине придется признать оккупированные территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть

$41.250.05
48.780.01
ukenru
17:23 • 710 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
16:30 • 3710 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
16:00 • 8496 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
12:05 • 19637 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
12:00 • 17182 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 23960 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 35267 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 36376 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 54233 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
18 сентября, 19:49 • 45747 просмотра
МАГАТЭ требует, чтобы рф немедленно деоккупировала Запорожскую АЭС. 62 страны поддержали резолюцию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: начато расследованиеPhoto19 сентября, 07:55 • 24162 просмотра
Гибель прокурора в ДТП в Житомире: полиция ищет свидетелейPhoto19 сентября, 08:27 • 21002 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 13813 просмотра
Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против рф: его должны представить сегодня19 сентября, 10:27 • 22371 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 11206 просмотра
публикации
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 10562 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
12:05 • 19636 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 23960 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 54233 просмотра
Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?18 сентября, 11:39 • 60729 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Си Цзиньпин
Урсула фон дер Ляйен
Кайя Каллас
Андрій Єрмак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Эстония
Южная Корея
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo16:00 • 8496 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto14:24 • 10562 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ14:03 • 4462 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 11241 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 13850 просмотра
Актуальное
ТикТок
МиГ-31
СВИФТ
BM-30 Smerch
Spotify

Играйте в долгую игру: Келлог заявил, что, возможно, Украине придется признать оккупированные территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть

Киев • УНН

 • 128 просмотра

Политик заявил, что Украине, вероятно, придется признать российскую оккупацию части территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть. Он подчеркнул, что Украина должна смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе, поскольку де-факто не означает де-юре.

Играйте в долгую игру: Келлог заявил, что, возможно, Украине придется признать оккупированные территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что Украине, вероятно, придется признать российскую оккупацию части территории сейчас, но в будущем их удастся вернуть. По его словам, Украина должна смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе. Об этом Келлог сказал в интервью The Telegraph, передает УНН.

Детали

Трамп не торгует украинской землей. Это полномочия Зеленского. Никто другой не имеет права принимать такие решения. Но давайте будем реалистами: Донецкая область оккупирована на 65%. Луганская область - на 98%. Надо принять реальность. Де-факто не означает де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советский контроль над странами Балтии, хотя де-факто они были частью СССР. Это было поддержано в соответствии с доктриной Уэллса. То же самое касается и этого случая

- сказал Келлог.

Он добавил, что Украина должна смотреть на ситуацию в долгосрочной перспективе.

Иногда краткосрочная реальность не соответствует вашей цели. Возможно, сейчас вам придется признать оккупированную территорию, но в долгосрочной перспективе ее можно будет вернуть. Играйте в долгую игру

- добавил Келлог.

Напомним

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что российский диктатор владимир путин, если завоюет Украину, то на этом не остановится. Он перейдет к нападению на страны НАТО.

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Донецкая область
Кит Келлог
Луганская область
НАТО
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина