Дайте йому палець, а він відкусить всю руку: Келлог вважає, що путін не зупиниться на Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, то на цьому не зупиниться. Він перейде до нападу на країни НАТО. Про це Келлог сказав в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Відповідаючи на питання, чи згоден він з тим, що якщо росія завоює Україну, то вона перейде до нападу на країну НАТО, Келлог відповів: "Абсолютно".

путіна і росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію – досить поглянути на історію. Дайте йому палець, а він відкусить всю руку. Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз