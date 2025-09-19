Дайте йому палець, а він відкусить всю руку: Келлог вважає, що путін не зупиниться на Україні

$41.250.05
Ексклюзив
16:30 • 1630 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
16:00 • 5488 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
12:05 • 17716 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
12:00 • 15746 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
11:23 • 22721 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 34797 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 35118 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53470 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
18 вересня, 19:49 • 45502 перегляди
МАГАТЕ вимагає, аби рф негайно деокупувала Запорізьку АЕС. 62 країни підтримали резолюцію
18 вересня, 17:45 • 66020 перегляди
Україна обрана до керівних органів Всесвітнього поштового союзу: росія та білорусь вибори програли
У Чернігові пролунав вибух на тлі повітряної тривоги19 вересня, 07:04 • 27975 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: розпочато розслідуванняPhoto19 вересня, 07:55 • 23436 перегляди
Загибель прокурора у ДТП у Житомирі: поліція шукає свідківPhoto19 вересня, 08:27 • 20301 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 13002 перегляди
Єврокомісія схвалила 19-й пакет санкцій проти рф: його мають представити сьогодні19 вересня, 10:27 • 21654 перегляди
Публікації
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 9442 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
12:05 • 17713 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
11:23 • 22719 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 53470 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18 вересня, 11:39 • 60106 перегляди
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Урсула фон дер Ляєн
Кая Каллас
Рустем Умєров
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Південна Корея
Велика Британія
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo16:00 • 5482 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto14:24 • 9442 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ14:03 • 3934 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 10582 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 13030 перегляди
TikTok
МіГ-31
Свіфт
БМ-30 «Смерч»
Spotify

Дайте йому палець, а він відкусить всю руку: Келлог вважає, що путін не зупиниться на Україні

Київ • УНН

 • 60 перегляди

Політик заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, не зупиниться на цьому і перейде до нападу на країни НАТО. Келлог порівняв ситуацію з Другою світовою війною та назвав путіна "агентом КДБ", який розуміє лише силу.

Дайте йому палець, а він відкусить всю руку: Келлог вважає, що путін не зупиниться на Україні

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, то на цьому не зупиниться. Він перейде до нападу на країни НАТО. Про це Келлог сказав в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.

Деталі

Відповідаючи на питання, чи згоден він з тим, що якщо росія завоює Україну, то вона перейде до нападу на країну НАТО, Келлог відповів: "Абсолютно".

путіна і росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію – досить поглянути на історію. Дайте йому палець, а він відкусить всю руку. Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз

- заявив Келлог.

Келлог також зазначив, що "путін - агент КДБ" і завжди ним був.

Він ніколи не переставав бути одним із них. Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти, - це сила, влада та міць

 - зазначив Келлог.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу