Дайте йому палець, а він відкусить всю руку: Келлог вважає, що путін не зупиниться на Україні
Київ • УНН
Політик заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, не зупиниться на цьому і перейде до нападу на країни НАТО. Келлог порівняв ситуацію з Другою світовою війною та назвав путіна "агентом КДБ", який розуміє лише силу.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що російський диктатор володимир путін, якщо завоює Україну, то на цьому не зупиниться. Він перейде до нападу на країни НАТО. Про це Келлог сказав в інтерв’ю The Telegraph, передає УНН.
Деталі
Відповідаючи на питання, чи згоден він з тим, що якщо росія завоює Україну, то вона перейде до нападу на країну НАТО, Келлог відповів: "Абсолютно".
путіна і росію потрібно розглядати як експансіоністську державу. Він хоче відродити Російську імперію – досить поглянути на історію. Дайте йому палець, а він відкусить всю руку. Це нагадує мені Другу світову війну. У 1938 році в Мюнхені Гітлер сказав, що хоче лише Судети. Потім Рейнланд, потім Польща, і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона точно римується. Саме це зараз відбувається з Україною. Ми мусимо зупинити його зараз
Келлог також зазначив, що "путін - агент КДБ" і завжди ним був.
Він ніколи не переставав бути одним із них. Він не розуміє Заходу. Він вдає, що не розмовляє англійською, але він розмовляє, і ми вже кілька разів його на цьому ловили. Він маніпулятор. Єдине, що можна цьому протидіяти, - це сила, влада та міць
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів.