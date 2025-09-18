Трамп: путін мене підвів у питанні врегулювання війни

$41.190.02
12:49 • 4918 перегляди
Контрнаступ на Донецькому напрямку: Сили оборони звільнили 7 населених пунктів, ще 9 очищені від рф
10:41 • 11922 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 20535 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 14663 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 14423 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23662 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 14733 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 43739 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 43260 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 33192 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21050 перегляди
Марк Цукерберг провалив презентацію "окулярів штучного інтелекту" від Meta - ЗМІ18 вересня, 07:02 • 4296 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 19622 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 10458 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 11410 перегляди
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 11427 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 20548 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 19640 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
18 вересня, 07:58 • 23670 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 43746 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Парубій
Кір Стармер
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Велика Британія
Індія
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 21063 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 23168 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 23551 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 22176 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 51516 перегляди
ChatGPT
Економіст (журнал)
Eurofighter Typhoon
Мі-8
E-6 Mercury

Трамп: путін мене підвів у питанні врегулювання війни

Київ • УНН

 • 286 перегляди

Дональд Трамп вважав, що його добрі стосунки з володимиром путіним допоможуть врегулювати конфлікт, але путін його підвів. Американський лідер сподівався на легке вирішення проблеми.

Трамп: путін мене підвів у питанні врегулювання війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Кіром Стармером, передає УНН.

Я думав, що найпростіший варіант (врегулювання війни - ред.) буде через мої добрі стосунки з президентом путіним, але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо до чого нас це призведе, але я сподівався, що це буде найлегша проблема, але усі конфлікти ми врегулювали. Це теж буде вирішено 

- сказав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському доведеться діяти і укласти угоду, щоб покласти край російському вторгненню в Україну.

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Володимир Путін
Кір Стармер
Дональд Трамп