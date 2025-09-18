Трамп: путін мене підвів у питанні врегулювання війни

Президент США Дональд Трамп заявив, що думав, що у нього добрі стосунки з російським диктатором володимиром путіним, але путін його підвів. Про це американський лідер заявив під час пресконференції з прем’єр-міністром Кіром Стармером, передає УНН.

Я думав, що найпростіший варіант (врегулювання війни - ред.) буде через мої добрі стосунки з президентом путіним, але він мене підвів. Він мене дійсно підвів. Побачимо до чого нас це призведе, але я сподівався, що це буде найлегша проблема, але усі конфлікти ми врегулювали. Це теж буде вирішено - сказав Трамп.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському доведеться діяти і укласти угоду, щоб покласти край російському вторгненню в Україну.