Трамп заявив, що Зеленському доведеться укласти угоду
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському доведеться укласти угоду для припинення російського вторгнення. Він також зазначив, що Європа має припинити купувати нафту в росії.
Президент США Дональд Трамп заявив, що Президенту України Володимиру Зеленському доведеться діяти і укласти угоду, щоб покласти край російському вторгненню в Україну. Про це він сказав журналіста перед візитом до Великої Британії, передає УНН з посиланням на The Guardian.
Він муситиме укласти угоду, Зеленський муситиме укласти угоду, а Європа має припинити купувати нафту в росії. Гаразд? Знаєте, вони говорять, але вони повинні припинити купувати нафту в росії
Коментуючи відсутність прогресу з путіним щодо України Трамп заявив вкотре, що "для танго потрібні двоє".
Це двоє людей, Зеленський та путін, які ненавидять один одного, і, схоже, мені доводиться сидіти з ними в одній кімнаті, бо вони не можуть сидіти разом. Там панує величезна ненависть
Потім він захистив свій саміт на Алясці в путіні, заявивши, не надавши жодних доказів на підтвердження цього, що "ця зустріч багато чого досягла".
Що наобіцяв путін Трампу за останні пів року - відповідь МЗС України16.09.25, 13:48 • 14668 переглядiв
Доповнення
Володимир Зеленський висловлював сподівання, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зможе провести дуже конкретну дискусію з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом щодо гарантій безпеки США для України. Україна хоче мати документ, який підтримує Америка та всі європейські партнери.
13 вересня Дональд Трамп заявляв, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту у рф.
Зеленський раніше заявляв, що США можуть підштовхнути російського диктатора володимира путіна до діалогу. Україна готова до пропозиції президента Дональда Трампа щодо тристороннього та двостороннього формату.