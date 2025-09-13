Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф, передає УНН.

Деталі

Трамп оприлюднив в соцмережі Truth Social лист, який він адресував до всіх країн-членів НАТО та всього світу.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в росії. Як ви знаєте, прихильність НАТО до принципу "перемога" була далеко не стовідсотковою, а купівля російської нафти деякими просто шокує! Це значно послаблює вашу переговорну позицію та вплив на переговори щодо росії", - написав Трамп в листі.

Трамп зазначив, що він НАТО, як група має запровадити тарифи від 50% до 100% на Китай, які можна буде скасувати після завершення війни росії проти України.

"Це дуже допоможе у закінченні цієї смертельної, але безглуздій війні. Китай має сильний контроль над росією, і навіть владу над нею, і ці потужні мита зруйнують цю владу. Це не війна Трампа (вона б ніколи не почалася, якби я був президентом!), це війна Байдена та Зеленського. Я тут тільки для того, щоб допомогти зупинити її та врятувати тисячі життів росіян та українців (7118 життів загинуло лише минулого тижня. Божевілля!). Якщо НАТО зробить так, як я говорю, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані!", - наголосив Трамп.

Трамп попередив, що якщо союзники не погодяться, то це означатиме

Витрачання його часу, енергії та грошей Сполучених Штатів.

"Дякуємо за увагу до цього питання! Дональд Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки", - підсумував в листі Трамп.

Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що США закликатимуть своїх союзників "Групі Семи" (G7) запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти, щоб переконати російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні.