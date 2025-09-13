$41.310.10
Ексклюзив
10:21 • 4364 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
07:00 • 14146 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 23334 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 37506 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 28572 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 43089 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 49380 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 35894 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 35310 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
Ексклюзив
12 вересня, 09:11 • 24395 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф

Київ • УНН

 • 812 перегляди

Дональд Трамп готовий ввести серйозні санкції проти Росії за умови, що всі країни НАТО погодяться та припинять купувати російську нафту. Він надіслав лист країнам-членам НАТО, наголошуючи на слабкості їхньої переговорної позиції через закупівлі нафти.

Трамп назвав умову, за якою готовий ввести серйозні санкції проти рф

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий ввести серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни Альянсу припинять купувати нафту в рф, передає УНН.

Деталі

Трамп оприлюднив в соцмережі Truth Social лист, який він адресував до всіх країн-членів НАТО та всього світу.

"Я готовий запровадити серйозні санкції проти росії, коли всі країни НАТО погодяться та почнуть робити те саме, і коли всі країни НАТО припинять купувати нафту в росії. Як ви знаєте, прихильність НАТО до принципу "перемога" була далеко не стовідсотковою, а купівля російської нафти деякими просто шокує! Це значно послаблює вашу переговорну позицію та вплив на переговори щодо росії", - написав Трамп в листі.

Трамп зазначив, що він НАТО, як група має запровадити тарифи від 50% до 100% на Китай, які можна буде скасувати після завершення війни росії проти України.

"Це дуже допоможе у закінченні цієї смертельної, але безглуздій війні. Китай має сильний контроль над росією, і навіть владу над нею, і ці потужні мита зруйнують цю владу. Це не війна Трампа (вона б ніколи не почалася, якби я був президентом!), це війна Байдена та Зеленського. Я тут тільки для того, щоб допомогти зупинити її та врятувати тисячі життів росіян та українців (7118 життів загинуло лише минулого тижня. Божевілля!). Якщо НАТО зробить так, як я говорю, війна швидко закінчиться, і всі ці життя будуть врятовані!", - наголосив Трамп.

Трамп попередив, що якщо союзники не погодяться, то це означатиме

Витрачання його часу, енергії та грошей Сполучених Штатів.

"Дякуємо за увагу до цього питання! Дональд Трамп, Президент Сполучених Штатів Америки", - підсумував в листі Трамп.

Міністри фінансів G7 обговорили посилення економічного тиску на росію13.09.25, 10:15 • 2582 перегляди

Доповнення

Bloomberg повідомляв, що США закликатимуть своїх союзників "Групі Семи" (G7) запровадити тарифи до 100% на Китай та Індію за їхні закупівлі російської нафти, щоб переконати російського диктатора володимира путіна припинити війну в Україні.

Анна Мурашко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп