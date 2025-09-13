Трамп назвал условие, при котором готов ввести серьезные санкции против РФ
Киев • УНН
Дональд Трамп готов ввести серьезные санкции против России при условии, что все страны НАТО согласятся и прекратят покупать российскую нефть. Он направил письмо странам-членам НАТО, подчеркивая слабость их переговорной позиции из-за закупок нефти.
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны Альянса прекратят покупать нефть у РФ, передает УНН.
Подробности
Трамп опубликовал в соцсети Truth Social письмо, которое он отправил всем странам-членам НАТО и всему миру.
"Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО согласятся и начнут делать то же самое, и когда все страны НАТО прекратят покупать нефть у России. Как вы знаете, приверженность НАТО принципу "победа" была далеко не стопроцентной, а покупка российской нефти некоторыми просто шокирует! Это значительно ослабляет вашу переговорную позицию и влияние на переговоры по России", - написал Трамп в письме.
Напомним
Президент США Дональд Трамп заявил лидерам ЕС, что Европа должна прекратить покупать российскую нефть. Также он призвал усилить экономическое давление на Китай за финансирование военных действий России.
Трамп также заявлял, что у него нет никаких заявлений для российского диктатора Владимира Путина. Путин должен принять решение, если оно не удовлетворит Трампа, то будут последствия.