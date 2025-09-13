Министры финансов G7 обсудили усиление экономического давления на россию

Министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие меры по усилению давления на россию с целью прекращения ее войны против Украины. Об этом сообщает Министерство финансов Канады, пишет УНН.

Франсуа-Филипп Шампань, министр финансов и национальных доходов Канады, провел заседание министров финансов стран G7, на котором обсуждались дальнейшие меры по усилению давления на россию с целью прекращения ее войны против Украины - говорится в сообщении.

Все более агрессивная позиция россии, включая недавние бомбардировки в Украине и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня стали причиной проведения этой встречи G7.

G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность россии финансировать свою войну - говорится в сообщении.

Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, а также изучить другие механизмы, которые позволили бы еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.

"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", – говорится также в сообщении.

Напомним

США будут призывать союзников по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупки российской нефти. Также предлагается конфискация замороженных золотовалютных резервов РФ для финансирования обороны Украины.