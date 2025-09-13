Министры финансов G7 обсудили усиление экономического давления на россию
Киев • УНН
Министры финансов G7 встретились в Канаде для обсуждения дальнейших мер по усилению давления на россию. Они договорились ускорить обсуждение использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины.
Министры финансов стран G7 на встрече в Канаде обсудили дальнейшие меры по усилению давления на россию с целью прекращения ее войны против Украины. Об этом сообщает Министерство финансов Канады, пишет УНН.
Франсуа-Филипп Шампань, министр финансов и национальных доходов Канады, провел заседание министров финансов стран G7, на котором обсуждались дальнейшие меры по усилению давления на россию с целью прекращения ее войны против Украины
Все более агрессивная позиция россии, включая недавние бомбардировки в Украине и нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками в среду, а также ее нежелание согласиться на прекращение огня стали причиной проведения этой встречи G7.
G7 стремится остановить российскую военную машину и встретилась сегодня, чтобы обсудить дальнейшее усиление экономических мер, направленных на то, чтобы подорвать способность россии финансировать свою войну
Министры договорились ускорить обсуждение дальнейшего использования замороженных российских активов для финансирования обороны Украины, а также изучить другие механизмы, которые позволили бы еще больше увеличить финансовую поддержку Украины.
"Опираясь на недавние шаги Канады, Европейского Союза и Великобритании по снижению предельной цены на российскую нефть с 60 до 47,60 долларов США за баррель, министры G7 также обсудили широкий спектр возможных экономических мер для усиления давления на Россию, включая дальнейшие санкции и торговые меры, такие как тарифы, против тех, кто поддерживает российские военные действия", – говорится также в сообщении.
Напомним
США будут призывать союзников по G7 ввести тарифы до 100% на Китай и Индию за закупки российской нефти. Также предлагается конфискация замороженных золотовалютных резервов РФ для финансирования обороны Украины.