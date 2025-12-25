"Возрождение пиратства": МИД РФ обвинил США в беззаконии из-за блокады Венесуэлы

$42.150.05
Рождественские договоренности и поздравления для Трампа: Зеленский обсудил хорошие идеи для мира с Виткоффом и Кушнером
25 декабря, 10:58 • 22755 просмотра
Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 09:42 • 24484 просмотра
Плюсовая температура днем и слабые морозы ночью: какой погоды ждать украинцам на Новый годPhoto
25 декабря, 09:37 • 27739 просмотра
СБУ "поздравила" россиян с Рождеством: поражены нефтяные резервуары в порту темрюк и газоперерабатывающий завод в оренбургеPhotoVideo
25 декабря, 09:14 • 21096 просмотра
Снег возвращается, но лыжный сезон запоздал: какой будет погода в Карпатах на праздники и изменятся ли цены на жилье
25 декабря, 08:33 • 18527 просмотра
Российские атаки на энергетику в Рождественскую ночь оставили без света жителей в 4 областях, в Одесской области - аварийные отключения
25 декабря, 07:30 • 14481 просмотра
Рассекреченные стенограммы разговоров путина и Буша: кремль еще в 2000-х выступал против Украины в НАТО
24 декабря, 15:03 • 53710 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 14:30 • 70490 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
24 декабря, 14:18 • 33022 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Число жалоб на лечение в одесской клинике "Одрекс" растет: сайт StopOdrex стал для людей последним шансом на правду
25 декабря, 10:58 • 22718 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
24 декабря, 15:03 • 53696 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto24 декабря, 15:00 • 39375 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg24 декабря, 14:30 • 70472 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
24 декабря, 13:26 • 57309 просмотра
"Возрождение пиратства": МИД РФ обвинил США в беззаконии из-за блокады Венесуэлы

Киев • УНН

 • 42 просмотра

РФ раскритиковала действия США в Карибском бассейне, назвав давление на Венесуэлу возвращением к бандитизму. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает Николаса Мадуро.

"Возрождение пиратства": МИД РФ обвинил США в беззаконии из-за блокады Венесуэлы

Министерство иностранных дел РФ выступило с резкой критикой действий Соединенных Штатов в Карибском бассейне, назвав экономическое и политическое давление на Венесуэлу возвращением к методам бандитизма. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает режим Николаса Мадуро в противостоянии с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Российская сторона утверждает, что действия США по блокированию активов и ресурсов Венесуэлы являются формой современного пиратства. По словам представителя МИД, такая политика создает угрозу безопасности во всем регионе.

Сегодня мы наблюдаем полное беззаконие в Карибском море, где возрождаются давно забытые кражи чужого имущества, а именно пиратство и бандитизм. Мы последовательно выступаем за деэскалацию 

– сказала о ситуации представитель МИД Мария Захарова. 

Надежды на Трампа и поддержка Мадуро

Несмотря на острую риторику, в Москве выразили надежду на изменение подходов американской администрации. Захарова отметила, что прагматизм президента Дональда Трампа мог бы способствовать урегулированию кризиса без катастрофических последствий.

путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу11.12.25, 21:31 • 4712 просмотров

Мы надеемся, что прагматизм и рациональность президента США Трампа позволят найти решения, которые будут взаимоприемлемыми для сторон в рамках международно-правовых норм 

– добавила она.

Также была подтверждена неизменность курса РФ в отношении действующей венесуэльской власти: "Мы подтверждаем нашу поддержку усилий правительства Николаса Мадуро, направленных на защиту суверенитета и национальных интересов, а также на поддержание стабильного и безопасного развития его страны".

россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 4868 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Выборы в США
Владимир Путин
Николас Мадуро
Reuters
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты