"Возрождение пиратства": МИД РФ обвинил США в беззаконии из-за блокады Венесуэлы
Киев • УНН
РФ раскритиковала действия США в Карибском бассейне, назвав давление на Венесуэлу возвращением к бандитизму. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает Николаса Мадуро.
Министерство иностранных дел РФ выступило с резкой критикой действий Соединенных Штатов в Карибском бассейне, назвав экономическое и политическое давление на Венесуэлу возвращением к методам бандитизма. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что Москва поддерживает режим Николаса Мадуро в противостоянии с Вашингтоном. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Российская сторона утверждает, что действия США по блокированию активов и ресурсов Венесуэлы являются формой современного пиратства. По словам представителя МИД, такая политика создает угрозу безопасности во всем регионе.
Сегодня мы наблюдаем полное беззаконие в Карибском море, где возрождаются давно забытые кражи чужого имущества, а именно пиратство и бандитизм. Мы последовательно выступаем за деэскалацию
Надежды на Трампа и поддержка Мадуро
Несмотря на острую риторику, в Москве выразили надежду на изменение подходов американской администрации. Захарова отметила, что прагматизм президента Дональда Трампа мог бы способствовать урегулированию кризиса без катастрофических последствий.
путин и лукашенко поддерживают Мадуро на фоне усиления давления Трампа на Венесуэлу11.12.25, 21:31 • 4712 просмотров
Мы надеемся, что прагматизм и рациональность президента США Трампа позволят найти решения, которые будут взаимоприемлемыми для сторон в рамках международно-правовых норм
Также была подтверждена неизменность курса РФ в отношении действующей венесуэльской власти: "Мы подтверждаем нашу поддержку усилий правительства Николаса Мадуро, направленных на защиту суверенитета и национальных интересов, а также на поддержание стабильного и безопасного развития его страны".
россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 4868 просмотров