23 декабря, 15:52 • 10864 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 17155 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 24222 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 33035 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 25577 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 30695 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 17533 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 17798 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 23362 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00 • 38741 просмотра
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН

Киев • УНН

 • 4 просмотра

россия "решительно осуждает" захват США танкеров у берегов Венесуэлы и введенную морскую блокаду. Представитель рф при ООН василий небензя назвал действия США актом агрессии, который может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств.

россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН

Россия решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы и введенную морскую блокаду. Об этом во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает УНН.

Детали

По его словам, морская блокада Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов является актом агрессии.

Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии. ... К сожалению, есть все основания полагать, что действия США в отношении Венесуэлы – не разовые акции. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США

- сказал дипломат.

Он добавил, что политика Соединенных Штатов является "недвусмысленным сигналом для всех стран региона, стремящихся вести суверенный курс и самостоятельно определять свою экономическую, политическую и культурную систему".

Напомним

21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы, в то время как американский президент Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.

Сенатор Грэм призвал Трампа захватывать танкеры с российской нефтью, как венесуэльские21.12.25, 23:10 • 4351 просмотр

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Совет Безопасности Организации Объединенных Наций
Организация Объединенных Наций
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты