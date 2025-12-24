россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН
Киев • УНН
россия "решительно осуждает" захват США танкеров у берегов Венесуэлы и введенную морскую блокаду. Представитель рф при ООН василий небензя назвал действия США актом агрессии, который может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств.
Россия решительно осуждает захват США танкеров у берегов Венесуэлы и введенную морскую блокаду. Об этом во время заседания Совета безопасности Организации объединенных наций заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, сообщает УНН.
Детали
По его словам, морская блокада Венесуэлы со стороны Соединенных Штатов является актом агрессии.
Незаконно введенная США блокада побережья Венесуэлы является самым настоящим актом агрессии. ... К сожалению, есть все основания полагать, что действия США в отношении Венесуэлы – не разовые акции. Эта разворачивающаяся интервенция может стать шаблоном для будущих силовых действий против латиноамериканских государств в соответствии с так называемой поправкой Трампа к доктрине Монро, закрепленной в недавно опубликованной стратегии национальной безопасности США
Он добавил, что политика Соединенных Штатов является "недвусмысленным сигналом для всех стран региона, стремящихся вести суверенный курс и самостоятельно определять свою экономическую, политическую и культурную систему".
Напомним
21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы, в то время как американский президент Дональд Трамп усиливает нефтяную блокаду режима Николаса Мадуро.
Сенатор Грэм призвал Трампа захватывать танкеры с российской нефтью, как венесуэльские21.12.25, 23:10 • 4351 просмотр