росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля Венесуели та морську блокаду - постпред рф при ООН
Київ • УНН
росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля берегів Венесуели та введену морську блокаду. Представник рф при ООН василь небензя назвав дії США актом агресії, що може стати шаблоном для майбутніх силових дій проти латиноамериканських держав.
росія рішуче засуджує захоплення США танкерів біля берегів Венесуели та введену морську блокаду. Про це під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив постійний представник рф при ООН василь небензя, повідомляє УНН.
Деталі
За його словами, морська блокада Венесуели з боку Сполучених Штатів є актом агресії.
Незаконно введена США блокада узбережжя Венесуели є справжнісіньким актом агресії. ... На жаль, є всі підстави вважати, що дії США щодо Венесуели – не разові акції. Ця інтервенція, що розгортається, може стати шаблоном для майбутніх силових дій проти латиноамериканських держав відповідно до так званої поправки Трампа до доктрини Монро, закріпленої в нещодавно опублікованій стратегії національної безпеки США
Він додав, що політика Сполучених Штатів є "недвозначним сигналом для всіх країн регіону, які прагнуть вести суверенний курс і самостійно визначати свою економічну, політичну та культурну систему".
Нагадаємо
21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели, у той час коли американський президент Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.
