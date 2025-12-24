$42.150.10
23 грудня, 15:52
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля Венесуели та морську блокаду - постпред рф при ООН

Київ • УНН

 • 136 перегляди

росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля берегів Венесуели та введену морську блокаду. Представник рф при ООН василь небензя назвав дії США актом агресії, що може стати шаблоном для майбутніх силових дій проти латиноамериканських держав.

росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля Венесуели та морську блокаду - постпред рф при ООН

росія рішуче засуджує захоплення США танкерів біля берегів Венесуели та введену морську блокаду. Про це під час засідання Ради безпеки Організації об'єднаних націй заявив постійний представник рф при ООН василь небензя, повідомляє УНН.

Деталі

За його словами, морська блокада Венесуели з боку Сполучених Штатів є актом агресії.

Незаконно введена США блокада узбережжя Венесуели є справжнісіньким актом агресії. ... На жаль, є всі підстави вважати, що дії США щодо Венесуели – не разові акції. Ця інтервенція, що розгортається, може стати шаблоном для майбутніх силових дій проти латиноамериканських держав відповідно до так званої поправки Трампа до доктрини Монро, закріпленої в нещодавно опублікованій стратегії національної безпеки США

- сказав дипломат.

Він додав, що політика Сполучених Штатів є "недвозначним сигналом для всіх країн регіону, які прагнуть вести суверенний курс і самостійно визначати свою економічну, політичну та культурну систему".

Нагадаємо

21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели, у той час коли американський президент Дональд Трамп посилює нафтову блокаду режиму Ніколаса Мадуро.

Сенатор Грем закликав Трампа захоплювати танкери з російською нафтою, як венесуельські21.12.25, 23:10 • 4353 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Рада Безпеки ООН
Організація Об'єднаних Націй
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки