$42.340.00
49.590.00
ukenru
20:13 • 1730 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 110700 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 80871 перегляди
Сенатор Грем закликав Трампа захоплювати танкери з російською нафтою, як венесуельські

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Сенатор Грем запропонував Дональду Трампу силою вилучати судна "тіньового флоту" рф, якщо москва відмовиться від мирних переговорів щодо України. Він також пропонує запровадити "нищівні" мита для країн, які фінансують російську військову машину.

Сенатор Грем закликав Трампа захоплювати танкери з російською нафтою, як венесуельські

Американський сенатор Ліндсі Грем виступив із радикальною ініціативою щодо посилення економічного тиску на кремль. Він запропонував президенту Дональду Трампу перейти до силового вилучення суден "тіньового флоту" рф у разі відмови москви від мирних переговорів щодо України. Про це Грем заявив у відеозверненні, пише УНН.

Деталі

Грем наголосив, що США мають застосувати до росії підхід, який вже випробуваний на Венесуелі – фізичне перехоплення танкерів, що перевозять підсанкційну нафту. Крім того, він пропонує запровадити "нищівні" мита для країн, які продовжують фінансувати російську військову машину.

США затримали вже третій танкер поблизу Венесуели - Bloomberg21.12.25, 18:48 • 2866 переглядiв

Якщо путін цього разу скаже "ні", ось що, я сподіваюся, зробить президент Трамп. Підпише мій законопроєкт, який має 85 співавторів, і запровадить тарифи проти таких країн, як Китай, які купують дешеву російську нафту. Визнає росію державою – спонсором тероризму за викрадення 20 000 українських дітей. І, що найважливіше, вилучатиме судна, які перевозять санкціоновану російську нафту, так само як це робиться у Венесуелі 

– заявив сенатор.

Законопроєкт "85-ти"

Йдеться про двопартійну ініціативу, яку Грем просуває разом із демократом Річардом Блюменталем. Документ передбачає запровадження мит до 500% на товари з країн, що купують російські енергоносії, та офіційне визнання рф спонсором тероризму.

На думку сенатора, поєднання військової допомоги Україні та тотальної економічної ізоляції росії є єдиною "кувалдою", здатною змусити кремль до справедливого миру. Грем підкреслив, що Трамп має всі необхідні важелі, щоб перетворити росію на "торговельний острів", якщо агресія не припиниться.

США захопили нафтовий танкер біля Венесуели після оголошення Трампом блокади - Reuters21.12.25, 02:39 • 4226 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Енергетика
Війна в Україні
Володимир Путін
Венесуела
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна