США захопили нафтовий танкер біля Венесуели після оголошення Трампом блокади - Reuters

$42.340.00
49.590.00
ukenru
20 грудня, 17:28 • 11717 перегляди
"Стоїмо там, де стоїмо" - Зеленський про питання територій у мирній угоді
Ексклюзив
20 грудня, 17:18 • 22818 перегляди
На Дніпропетровщині ТЦК випадково намагалося "бусифікувати" нардепа
20 грудня, 17:00 • 26055 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити
20 грудня, 16:36 • 19438 перегляди
Не бачимо передумов: в уряді відповіли, чи зміняться ціни на пальне через удари рф по Одещині
20 грудня, 14:15 • 20488 перегляди
Вибори обговорювали зі США, вони імовірно знають, як допомогти з безпекою, а МЗС уже займається інфраструктурою за кордоном - Зеленський
20 грудня, 11:29 • 27035 перегляди
На росії знову “просів ґрунт”: цього разу разом із магістральним газогономPhoto
20 грудня, 10:44 • 30762 перегляди
Кількість жертв російського удару по Одесі зросла: окупанти також атакували порт міста Південний
20 грудня, 09:25 • 25661 перегляди
Далекобійні дрони СБУ знищили два російські Су-27 на аеродромі Бельбек у КримуPhoto
20 грудня, 08:51 • 24870 перегляди
Відключення світла 20 грудня: росіяни знеструмили споживачів у чотирьох областях України
20 грудня, 07:13 • 20277 перегляди
Сили оборони уразили російський корабель "Охотнік" та платформу "Лукойлу" в Каспійському морі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
1м/с
95%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Історія з відео дрона із російським триколором над Києвом отримала продовження: поліція підтвердила запуск невідомого безпілотника20 грудня, 15:23 • 5996 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 19759 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр20 грудня, 16:09 • 22695 перегляди
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 15390 перегляди
На трасі Київ-Чоп зіткнулися вісім автомобілів: є постраждаліPhotoVideo20 грудня, 18:04 • 7222 перегляди
Публікації
Переїзд з домашніми тваринами: що слід знати20 грудня, 18:00 • 15463 перегляди
Бюджетні подарунки: ідеї, що допоможуть заощадити20 грудня, 17:00 • 26051 перегляди
Сертифікат на авто для військових: уряд за півтора року не зміг ухвалити порядок отримання
Ексклюзив
19 грудня, 14:21 • 88121 перегляди
Кримінальні справи без складу злочину: чому правоохоронці роками тримають у підвішеному стані авіабізнес
Ексклюзив
19 грудня, 11:39 • 62673 перегляди
Спонсор ексмера Одеси Гурвіца та друг регіонала Ківалова: хто стоїть за одеською клінікою Odrex, яку пов’язують із загибеллю пацієнтів. Частина 4Photo19 грудня, 11:05 • 70793 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Рустем Умєров
Луїш Монтенегру
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеська область
Одеса
Європа
Реклама
УНН Lite
"Ліцензія на вбивство": фільми про Джеймса Бонда будуть доступні на Netflix в межах несподіваної угоди з Amazon19:10 • 3278 перегляди
Супермодель Жизель Бюндхен таємно вийшла заміж за свого бойфренда у Флориді20 грудня, 18:35 • 4486 перегляди
Міст у Маяках на Одещині зазнав понад 5 ворожих уражень, проїзд неможливий - віцепрем'єр20 грудня, 16:09 • 22761 перегляди
Сину режисера Роба Райнера діагностували шизофренію і корегували ліки до вбивства батьків - ЗМІ20 грудня, 15:32 • 19825 перегляди
Ахтем Сеітаблаєв показав рідкісні фото з донькою та онукою з БельгіїPhoto20 грудня, 13:40 • 33449 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
The Guardian
Безпілотний літальний апарат
Фільм

США захопили нафтовий танкер біля Венесуели після оголошення Трампом блокади - Reuters

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер у міжнародних водах поблизу узбережжя Венесуели. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх санкційних нафтових танкерів, що входять до Венесуели та виходять з неї.

США захопили нафтовий танкер біля Венесуели після оголошення Трампом блокади - Reuters

Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що цей інцидент відбувся лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели та виїжджають з неї.

Це вже другий випадок за останні тижні, коли Сполучені Штати захопили танкер поблизу Венесуели, і це відбувається на тлі значного нарощування військової присутності США в регіоні

- йдеться у статті.

Контекст

Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".

Каракас засудив цей крок, назвавши його "відкритим актом агресії".

Нагадаємо

Напередодні російський танкер Hyperion увійшов до порту Амуай у Венесуелі, порушивши морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно доставило сировину для нафтопереробки, і тепер екіпаж ризикує бути затриманим американськими військовими при спробі виходу в море.

Китай підтримав Венесуелу після наказу Трампа про блокаду нафтових танкерів18.12.25, 08:50 • 4417 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки