США захопили нафтовий танкер біля Венесуели після оголошення Трампом блокади - Reuters
Київ • УНН
Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер у міжнародних водах поблизу узбережжя Венесуели. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх санкційних нафтових танкерів, що входять до Венесуели та виходять з неї.
Сполучені Штати Америки захопили нафтовий танкер біля узбережжя Венесуели в міжнародних водах. Про це повідомляє Reuters із посиланням на міністерку внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що цей інцидент відбувся лише через кілька днів після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про "блокаду" всіх санкційних нафтових танкерів, що в'їжджають до Венесуели та виїжджають з неї.
Це вже другий випадок за останні тижні, коли Сполучені Штати захопили танкер поблизу Венесуели, і це відбувається на тлі значного нарощування військової присутності США в регіоні
Контекст
Президент США Дональд Трамп 16 грудня наказав повністю блокувати всі підсанкційні нафтові танкери, що заходять до Венесуели або залишають її територіальні води. Він звинуватив Венесуелу у крадіжці американських активів та оголосив її уряд "іноземною терористичною організацією".
Каракас засудив цей крок, назвавши його "відкритим актом агресії".
Нагадаємо
Напередодні російський танкер Hyperion увійшов до порту Амуай у Венесуелі, порушивши морську блокаду, оголошену Дональдом Трампом. Судно доставило сировину для нафтопереробки, і тепер екіпаж ризикує бути затриманим американськими військовими при спробі виходу в море.
Китай підтримав Венесуелу після наказу Трампа про блокаду нафтових танкерів18.12.25, 08:50 • 4417 переглядiв