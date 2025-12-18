Китай підтримав Венесуелу після наказу Трампа про блокаду нафтових танкерів

Головний дипломат Китаю Ван Ї висловив підтримку Венесуелі в середу, розкритикувавши односторонній тиск через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп наказав блокувати нафтові танкери, щоб посилити тиск на південноамериканську країну, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму венесуельському колезі Івану Гілу, що Пекін виступає проти "одностороннього цькування" та підтримує всі країни у захисті їхнього суверенітету та національної гідності, згідно із заявою МЗС Китаю.

Хоча Ван не назвав США безпосередньо, ці зауваження пролунали менш ніж через день після того, як Трамп оголосив про військово-морські дії в соціальних мережах. Цей крок знаменує собою значну ескалацію кампанії Вашингтона з усунення соціалістичного лідера країни Ніколаса Мадуро.

"Сполучені Штати хочуть повернути права на нафту у Венесуелі" - Трамп

Ван додав, що Венесуела має право розвивати взаємовигідну співпрацю з іншими країнами, і що Китай вважає, що міжнародна спільнота підтримує позицію Венесуели.

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели

У вівторок республіканець наказав блокувати підсанкційні нафтові танкери, які в'їжджають і виїжджають з країни. "Шок для них буде незрівнянним", - написав Трамп у дописі у Truth Social.

Трамп наказав повністю заблокувати підсанкційні нафтові танкери Венесуели