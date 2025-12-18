$42.340.15
17 грудня, 20:01 • 17745 перегляди
США та росія проведуть переговори щодо війни в Україні у Маямі цими вихідними
17 грудня, 15:43 • 32957 перегляди
Партія “Слуга Народу” обрала нового голову. Ним став Олександр Корнієнко
17 грудня, 12:13 • 36015 перегляди
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
17 грудня, 11:22 • 60023 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
17 грудня, 10:56 • 36662 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
17 грудня, 10:33 • 27860 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 25082 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 22869 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 19591 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 29092 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
Audi Q5

Китай підтримав Венесуелу після наказу Трампа про блокаду нафтових танкерів

Київ • УНН

 • 1810 перегляди

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї висловив підтримку Венесуелі, засудивши односторонній тиск. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп наказав заблокувати нафтові танкери для посилення тиску на південноамериканську країну.

Китай підтримав Венесуелу після наказу Трампа про блокаду нафтових танкерів

Головний дипломат Китаю Ван Ї висловив підтримку Венесуелі в середу, розкритикувавши односторонній тиск через кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп наказав блокувати нафтові танкери, щоб посилити тиск на південноамериканську країну, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив своєму венесуельському колезі Івану Гілу, що Пекін виступає проти "одностороннього цькування" та підтримує всі країни у захисті їхнього суверенітету та національної гідності, згідно із заявою МЗС Китаю.

Хоча Ван не назвав США безпосередньо, ці зауваження пролунали менш ніж через день після того, як Трамп оголосив про військово-морські дії в соціальних мережах. Цей крок знаменує собою значну ескалацію кампанії Вашингтона з усунення соціалістичного лідера країни Ніколаса Мадуро.

"Сполучені Штати хочуть повернути права на нафту у Венесуелі" - Трамп18.12.25, 00:05 • 7418 переглядiв

Ван додав, що Венесуела має право розвивати взаємовигідну співпрацю з іншими країнами, і що Китай вважає, що міжнародна спільнота підтримує позицію Венесуели.

Трамп показав "свої справжні мотиви": Мадуро звинувачує США у спробі захоплення нафтових активів Венесуели18.12.25, 04:33 • 12261 перегляд

У вівторок республіканець наказав блокувати підсанкційні нафтові танкери, які в'їжджають і виїжджають з країни. "Шок для них буде незрівнянним", - написав Трамп у дописі у Truth Social.

Трамп наказав повністю заблокувати підсанкційні нафтові танкери Венесуели17.12.25, 03:48 • 4550 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини Світу
Санкції
Соціальна мережа
Дипломатка
Ніколас Мадуро
Ван Ї (політик)
Венесуела
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Сполучені Штати Америки