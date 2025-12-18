$42.340.15
Китай поддержал Венесуэлу после приказа Трампа о блокаде нефтяных танкеров

Киев • УНН

 • 1760 просмотра

Министр иностранных дел Китая Ван И выразил поддержку Венесуэле, осудив одностороннее давление. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп приказал заблокировать нефтяные танкеры для усиления давления на южноамериканскую страну.

Китай поддержал Венесуэлу после приказа Трампа о блокаде нефтяных танкеров

Главный дипломат Китая Ван И выразил поддержку Венесуэле в среду, раскритиковав одностороннее давление через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп приказал блокировать нефтяные танкеры, чтобы усилить давление на южноамериканскую страну, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил своему венесуэльскому коллеге Ивану Гилу, что Пекин выступает против "односторонней травли" и поддерживает все страны в защите их суверенитета и национального достоинства, согласно заявлению МИД Китая.

Хотя Ван не назвал США напрямую, эти замечания прозвучали менее чем через день после того, как Трамп объявил о военно-морских действиях в социальных сетях. Этот шаг знаменует собой значительную эскалацию кампании Вашингтона по отстранению социалистического лидера страны Николаса Мадуро.

"Соединенные Штаты хотят вернуть права на нефть в Венесуэле" - Трамп18.12.25, 00:05 • 7400 просмотров

Ван добавил, что Венесуэла имеет право развивать взаимовыгодное сотрудничество с другими странами, и что Китай считает, что международное сообщество поддерживает позицию Венесуэлы.

Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы18.12.25, 04:33 • 12254 просмотра

Во вторник республиканец приказал блокировать подсанкционные нефтяные танкеры, которые въезжают и выезжают из страны. "Шок для них будет несравненным", - написал Трамп в сообщении в Truth Social.

Трамп приказал полностью заблокировать подсанкционные нефтяные танкеры Венесуэлы17.12.25, 03:48 • 4550 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Санкции
Социальная сеть
Дипломатка
Николас Мадуро
Ван И (политик)
Венесуэла
Вашингтон
Дональд Трамп
Китай
Соединённые Штаты