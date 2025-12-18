Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы
Киев • УНН
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высказывания Дональда Трампа разоблачили истинные намерения США в отношении его страны, обвинив их в стремлении присвоить нефть, территории и другие активы. Мадуро подчеркнул, что Вашингтон стремится сменить власть в Венесуэле и получить контроль над ее землями и природными ресурсами.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер фактически обвинил Венесуэлу в присвоении «нефти, территорий и других активов» Соединенных Штатов. Высказывания Дональда Трампа якобы разоблачили истинные намерения США в отношении его страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.
Подробности
По словам Мадуро, заявления президента Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится сменить власть в Венесуэле, а также получить контроль над ее землями и природными ресурсами.
Президент Венесуэлы также напомнил, что ранее США объясняли усиление своего военно-морского присутствия вблизи страны необходимостью противодействия наркотрафику.
Это просто воинственная и колониальная выдумка, и мы уже много раз об этом говорили, а теперь все видят правду. Правда раскрылась. Целью является смена режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство, которое продержится не более 47 часов, которое сдаст Конституцию, суверенитет и все богатство, превратив Венесуэлу в колонию. Этого просто никогда не произойдет
Напомним
Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство «иностранной террористической организацией».
Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.
Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами. Это может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны.
Президент США заявил о намерении восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены. Он отметил, что Венесуэла незаконно забрала землю и права на нефть американских компаний.
Палата представителей США отклонила резолюции по военным операциям Трампа в Карибском регионе18.12.25, 02:24 • 968 просмотров