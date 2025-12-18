Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер фактически обвинил Венесуэлу в присвоении «нефти, территорий и других активов» Соединенных Штатов. Высказывания Дональда Трампа якобы разоблачили истинные намерения США в отношении его страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

По словам Мадуро, заявления президента Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится сменить власть в Венесуэле, а также получить контроль над ее землями и природными ресурсами.

Президент Венесуэлы также напомнил, что ранее США объясняли усиление своего военно-морского присутствия вблизи страны необходимостью противодействия наркотрафику.

Это просто воинственная и колониальная выдумка, и мы уже много раз об этом говорили, а теперь все видят правду. Правда раскрылась. Целью является смена режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство, которое продержится не более 47 часов, которое сдаст Конституцию, суверенитет и все богатство, превратив Венесуэлу в колонию. Этого просто никогда не произойдет