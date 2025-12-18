Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы

$42.180.06
49.670.01
ukenru
17 декабря, 20:01 • 10238 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 20108 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 26171 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45110 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 29248 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 24673 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 22670 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 22218 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 19073 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 28582 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.6м/с
90%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Это сигналы не только для Украины: Зеленский заявил, что москва готовит 2026-й годом войны17 декабря, 17:07 • 3364 просмотра
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 5906 просмотра
Турция планирует вернуть России системы С-400 ради американских истребителей F-3517 декабря, 19:28 • 3782 просмотра
"Капсула времени" на глубине 2,6 км: флот Франции обнаружил уникальное судно XVI века17 декабря, 20:39 • 4182 просмотра
В отделении ПриватБанка ветерану с ампутацией отказали в восстановлении карты: в НБУ отреагировали22:21 • 6844 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 21544 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 20122 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 17729 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 45106 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 40231 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Джон Хили
Олег Кипер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Село
Европа
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 5912 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 9632 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 17428 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 23827 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 58507 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Хранитель
Таймс
The New York Times

Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что высказывания Дональда Трампа разоблачили истинные намерения США в отношении его страны, обвинив их в стремлении присвоить нефть, территории и другие активы. Мадуро подчеркнул, что Вашингтон стремится сменить власть в Венесуэле и получить контроль над ее землями и природными ресурсами.

Трамп показал "свои истинные мотивы": Мадуро обвиняет США в попытке захвата нефтяных активов Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что американский лидер фактически обвинил Венесуэлу в присвоении «нефти, территорий и других активов» Соединенных Штатов. Высказывания Дональда Трампа якобы разоблачили истинные намерения США в отношении его страны. Об этом информирует УНН со ссылкой на CNN.

Подробности

По словам Мадуро, заявления президента Дональда Трампа свидетельствуют о том, что Вашингтон стремится сменить власть в Венесуэле, а также получить контроль над ее землями и природными ресурсами.

Президент Венесуэлы также напомнил, что ранее США объясняли усиление своего военно-морского присутствия вблизи страны необходимостью противодействия наркотрафику.

Это просто воинственная и колониальная выдумка, и мы уже много раз об этом говорили, а теперь все видят правду. Правда раскрылась. Целью является смена режима в Венесуэле, чтобы установить марионеточное правительство, которое продержится не более 47 часов, которое сдаст Конституцию, суверенитет и все богатство, превратив Венесуэлу в колонию. Этого просто никогда не произойдет

- сказал Мадуро.

Напомним

Президент США Дональд Трамп 16 декабря приказал полностью блокировать все подсанкционные нефтяные танкеры, заходящие в Венесуэлу или покидающие ее территориальные воды. Он обвинил Венесуэлу в краже американских активов и объявил ее правительство «иностранной террористической организацией».

Каракас осудил этот шаг как открытый акт агрессии.

Власти Венесуэлы поручили военно-морским силам обеспечивать танкеры с нефтепродуктами. Это может обострить напряженность в отношениях с США на фоне заявлений Дональда Трампа о блокаде нефтяной отрасли страны.

Президент США заявил о намерении восстановить контроль над нефтяными правами в Венесуэле, которые, по его словам, были утрачены. Он отметил, что Венесуэла незаконно забрала землю и права на нефть американских компаний.

Палата представителей США отклонила резолюции по военным операциям Трампа в Карибском регионе18.12.25, 02:24 • 968 просмотров

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты