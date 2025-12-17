$42.180.06
Європарламент схвалив повну відмову від російського газу до кінця 2027 року
Ексклюзив
11:22 • 18563 перегляди
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex Photo
10:56 • 15209 перегляди
Фон дер Ляєн відкрила двері для спільного боргу ЄС для України замість російських активів
10:33 • 15683 перегляди
США готують нові санкції проти росії на випадок відмови путіна від мирної угоди - Bloomberg
17 грудня, 08:46 • 17435 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Слов'янського НПЗ у рф та інших об'єктів окупантів
17 грудня, 07:35 • 19399 перегляди
Європа побоюється розширення війни у разі перемоги росії в Україні - WSJ
17 грудня, 06:31 • 17582 перегляди
"Проблема ЄС не в Бельгії, а в Трампі": Politico дізналося про продовження тиску Вашингтона щодо російських активів
16 грудня, 17:02 • 27386 перегляди
15 років позбавлення волі: вирок Януковичу набрав законної силиVideo
16 грудня, 16:20 • 46306 перегляди
Підсумки "Рамштайну-32": Україна отримала рекордні фінансові зобов’язання на 2026 рік та нові системи ППО
16 грудня, 16:11 • 38721 перегляди
Україна повернула 45 громадян, яких утримували в пунктах тимчасового тримання іноземців у рфVideo
Розкрадання бюджетних коштів. Слідство вивчає причетність скандальної клініки Odrex
Ексклюзив
11:22 • 18563 перегляди
Робота на папері: чому НАЗК під керівництвом Павлущика зводить боротьбу з корупцією до звітів і рекомендацій17 грудня, 07:15 • 27207 перегляди
Венесуела засудила наказ Трампа про морську блокаду як "погрозу розпалювання війни"

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Трамп наказав запровадити повну блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії, а Трамп звинуватив уряд Ніколаса Мадуро в контрабанді наркотиків та торгівлі людьми.

Венесуела засудила наказ Трампа про морську блокаду як "погрозу розпалювання війни"

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії. Трамп заявив, що уряд Ніколаса Мадуро тепер офіційно визнано іноземною терористичною організацією, яка займається "контрабандою наркотиків та торгівлею людьми". Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Венесуела оточена "найбільшою армадою в історії Південної Америки", включаючи авіаносець USS Gerald Ford. Американський лідер звинувачує режим у використанні "краденої" нафти для фінансування вбивств та наркотероризму. Раніше США вже захопили танкер "Skipper" та завдали ударів по суднах імовірних контрабандистів, що призвело до загибелі 90 осіб.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели10.12.25, 22:39 • 2618 переглядiв

Реакція на дії Вашингтона:

  • Венесуела: Мадуро назвав захоплення суден "піратством" і звинуватив США у спробі викрасти нафтові ресурси країни.
    • Конгрес США: Демократи назвали блокаду "актом війни" та готують резолюцію про припинення воєнних дій.
      • ООН: Представники організації застерігають про посилення репресій та "задушення свобод" всередині Венесуели.

        Економіка країни, що має найбільші запаси нафти у світі, залишається в критичному стані через посилення санкцій. Трамп наголосив, що військова присутність США в регіоні лише зростатиме, доки режим не припинить свою незаконну діяльність.

        Ціни на нафту зросли після блокади Трампом танкерів Венесуели - Reuters17.12.25, 04:40 • 4710 переглядiв

        Степан Гафтко

        ПолітикаНовини Світу
        Санкції
        Енергетика
        Конгрес США
        Reuters
        Венесуела