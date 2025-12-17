Венесуела засудила наказ Трампа про морську блокаду як "погрозу розпалювання війни"

Президент США Дональд Трамп наказав запровадити "повну та остаточну" блокаду всіх санкційних нафтових танкерів Венесуели. Каракас засудив цей крок як відкритий акт агресії. Трамп заявив, що уряд Ніколаса Мадуро тепер офіційно визнано іноземною терористичною організацією, яка займається "контрабандою наркотиків та торгівлею людьми". Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

За словами Трампа, Венесуела оточена "найбільшою армадою в історії Південної Америки", включаючи авіаносець USS Gerald Ford. Американський лідер звинувачує режим у використанні "краденої" нафти для фінансування вбивств та наркотероризму. Раніше США вже захопили танкер "Skipper" та завдали ударів по суднах імовірних контрабандистів, що призвело до загибелі 90 осіб.

Трамп заявив про захоплення “дуже великого” танкера біля узбережжя Венесуели

Реакція на дії Вашингтона:

Венесуела: Мадуро назвав захоплення суден "піратством" і звинуватив США у спробі викрасти нафтові ресурси країни.

Конгрес США: Демократи назвали блокаду "актом війни" та готують резолюцію про припинення воєнних дій.

ООН: Представники організації застерігають про посилення репресій та "задушення свобод" всередині Венесуели.

Економіка країни, що має найбільші запаси нафти у світі, залишається в критичному стані через посилення санкцій. Трамп наголосив, що військова присутність США в регіоні лише зростатиме, доки режим не припинить свою незаконну діяльність.

