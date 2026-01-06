$42.420.13
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Ще одній перевірці скандальної клініки Odrex, де померли пацієнти, бути
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту

Київ • УНН

 • 680 перегляди

Проєкт заяви "Коаліції охочих" передбачає обов'язкові зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку росії. Це включає військову, розвідувальну, логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи та санкції.

Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту

Гарантії безпеки для України включатимуть "обов'язкові зобов'язання" щодо підтримки країни "у разі майбутнього збройного нападу з боку росії з метою відновлення миру", було зазначено у вівторок у проєкті заяви "Коаліції охочих" союзників України, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

"Ці зобов'язання можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальних даних та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, ухвалення додаткових санкцій", – ідеться у проєкті, з яким ознайомилося агентство Reuters, який все ще потребує затвердження на саміті лідерів коаліції в Парижі пізніше того ж дня.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер прибули до Єлисейського палацу у Франції на саміт, пише видання.

Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі у столиці Франції в межах ширших зусиль щодо формування спільної позиції України, Європи та Америки, яку потім можна буде представити росії.

Переговори щодо припинення війни прискорилися з листопада. Однак, було мало сигналів про те, що росія готова прийняти поточні пропозиції, оскільки питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не демонструють ознак стихання, пише видання.

Досі багато військових зобов'язань, зроблених у межах процесу планування коаліції, були досить розпливчастими, за словами чиновників та дипломатів.

Високопоставлений європейський чиновник заявив, що є надія, що посилення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які були широко окреслені в двосторонніх переговорах з Україною.

Юлія Шрамко

