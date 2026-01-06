Гарантії безпеки для України включатимуть обов'язкові зобов'язання підтримки: Reuters дізналося, що у проєкті заяви Паризького саміту
Київ • УНН
Проєкт заяви "Коаліції охочих" передбачає обов'язкові зобов'язання щодо підтримки України у разі майбутнього збройного нападу з боку росії. Це включає військову, розвідувальну, логістичну підтримку, дипломатичні ініціативи та санкції.
Гарантії безпеки для України включатимуть "обов'язкові зобов'язання" щодо підтримки країни "у разі майбутнього збройного нападу з боку росії з метою відновлення миру", було зазначено у вівторок у проєкті заяви "Коаліції охочих" союзників України, повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
"Ці зобов'язання можуть включати використання військового потенціалу, розвідувальних даних та логістичної підтримки, дипломатичні ініціативи, ухвалення додаткових санкцій", – ідеться у проєкті, з яким ознайомилося агентство Reuters, який все ще потребує затвердження на саміті лідерів коаліції в Парижі пізніше того ж дня.
Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер прибули до Єлисейського палацу у Франції на саміт, пише видання.
Президент України Володимир Зеленський також візьме участь у зустрічі у столиці Франції в межах ширших зусиль щодо формування спільної позиції України, Європи та Америки, яку потім можна буде представити росії.
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на саміт союзників України: перша заява06.01.26, 13:56 • 478 переглядiв
Переговори щодо припинення війни прискорилися з листопада. Однак, було мало сигналів про те, що росія готова прийняти поточні пропозиції, оскільки питання території залишається ключовою перешкодою для переговорів, а бойові дії між двома сторонами не демонструють ознак стихання, пише видання.
У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ06.01.26, 11:42 • 2304 перегляди
Досі багато військових зобов'язань, зроблених у межах процесу планування коаліції, були досить розпливчастими, за словами чиновників та дипломатів.
Високопоставлений європейський чиновник заявив, що є надія, що посилення гарантій коаліції також допоможе закріпити зобов'язання США, які були широко окреслені в двосторонніх переговорах з Україною.
Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі04.01.26, 20:10 • 9984 перегляди