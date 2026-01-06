У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ

$42.420.13
49.510.07
ukenru
08:46 • 2204 перегляди
Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки
Ексклюзив
5 січня, 19:29 • 15887 перегляди
Дитина, яка потрапила до реанімації після стоматлікування, жива
Ексклюзив
5 січня, 14:42 • 42051 перегляди
Демонстрація оновлення влади, посилення впливу Президента: політолог про кадрові зміни в Україні
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 76313 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
5 січня, 13:13 • 44432 перегляди
Лідеру Венесуели Мадуро загрожує смертна кара у США: у чому його підозрюютьVideo
5 січня, 12:32 • 45647 перегляди
Офіційно: Євгеній Хмара тимчасово виконуватиме обов'язки глави СБУ
5 січня, 09:38 • 45560 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112392 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 71673 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 97127 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−3°
3м/с
96%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Фостен-Аршанж Туадера втретє переміг на виборах президента ЦАР5 січня, 23:55 • 10620 перегляди
Глава МЗС Чехії зустрівся з послом України після скандалу через заяву Томіо Окамури6 січня, 00:18 • 13251 перегляди
Білий дім готує зустрічі з нафтовими гігантами для освоєння ресурсів Венесуели6 січня, 00:19 • 10868 перегляди
Комета знищила мамонтів та перші культури Америки: нові докази вчених6 січня, 01:01 • 11452 перегляди
"Пустодзвін" про "зони впливу" і "хворі фантазії невдах": у МЗС і ЦПД відреагували на публікацію про сподівання рф після операції США у Венесуелі08:04 • 6276 перегляди
Публікації
Останнє зі свят різдвяного циклу ‒ Водохреще: традиції та забобони 5 січня, 18:15 • 23786 перегляди
Астрологічний прогноз 5-11 січня: момент істини для лідерів і влади
Ексклюзив
5 січня, 14:05 • 76301 перегляди
Відбір без конкурсу: навіщо віцепремʼєр поспішає із призначенням голови Державіасужби5 січня, 12:50 • 47871 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
5 січня, 09:07 • 112386 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 168209 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Ґренландія
Данія
Реклама
УНН Lite
У США стрімко зростає кількість підписів під петиціями про депортацію Нікі Мінаж5 січня, 21:31 • 15039 перегляди
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 60514 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 54653 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 50887 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 58860 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Економіст (журнал)

У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Представники 35 країн зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України. Цьому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона, президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера.

У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ

Представники 35 країн, як очікується, зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України, чому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона на обіді в Єлисейському палаці Президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та радника і зятя Трампа Джареда Кушнера, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Європейські країни, що є союзниками України, та посланці США зустрінуться у Парижі у вівторок на саміті, метою якого є демонстрація їхньої "конвергенції" щодо гарантій безпеки, які будуть надані Україні, та визначення рамок для "багатонаціональних сил" у разі укладення угоди про припинення вогню з москвою, пише видання.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме на обіді в Єлисейському палаці свого українського колегу Володимира Зеленського, посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - зятя Дональда Трампа, зазначає видання.

Після цього саміт збере 35 країн, 27 з яких будуть представлені главами держав або урядів, такими як Джорджа Мелоні з Італії та Марк Карні з Канади. Також очікуються лідери НАТО та Європейського Союзу.

Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі05.01.26, 19:31 • 9138 переглядiв

Оточення французького президента представляє цю нову зустріч "коаліції охочих" як кульмінацію зусиль, які він розпочав близько року тому, після приходу Дональда Трампа до Білого дому, щоб запобігти "відмові від України" Сполученими Штатами.

"У нас є досягнення у цьому акті з відновлення зближення між Україною, Європою та Америкою", - заявив пресі в понеділок один з його радників на тлі поновленої активізації дипломатичних переговорів з листопада, ініційованих Вашингтоном, спрямованих на досягнення угоди з росією про припинення війни.

Пізніше сьогодні, як вказано, запланована пресконференція, у якій візьмуть участь президенти Макрон і Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У Берліні в середині грудня кілька європейських країн формалізували свою пропозицію щодо "багатонаціональних сил для України" за підтримки Сполучених Штатів, які заявили, що пропонують "дуже сильні" гарантії безпеки.

Україна отримає безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО: американський чиновник про деталі переговорів у Берліні15.12.25, 20:48 • 9188 переглядiв

У вівторок очікується, що лідери зобов'яжуться узгодити спільне бачення "модальності майбутнього припинення вогню" між Україною та росією, як його можна "перевірити" за допомогою "технічних засобів, безпілотників та супутників", а не наземного військового розгортання, а також їхньої реакції у разі порушення, пояснили в офісі французького президента.

Ще одним пунктом порядку денного, за даними того ж джерела, є "операційні модальності" "розгортання багатонаціональних сил" для "заспокоєння України в повітрі, на морі та на суші" перед обличчям загрози нового нападу росії після потенційної мирної угоди.

Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки06.01.26, 10:46 • 2198 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
"Коаліція охочих"
НАТО
Дональд Трамп
Європейський Союз
Емманюель Макрон
Канада
Париж
Велика Британія
Італія
Німеччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна