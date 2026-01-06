У Парижі Макрон прийме Зеленського з Віткоффом і Кушнером на обід, а на саміт зберуться 35 країн - ЗМІ

Представники 35 країн, як очікується, зустрінуться в Парижі на саміті щодо гарантій безпеки для України, чому передуватиме прийом президента Франції Еммануеля Макрона на обіді в Єлисейському палаці Президента України Володимира Зеленського, спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа та радника і зятя Трампа Джареда Кушнера, пише УНН з посиланням на Le Monde.

Деталі

Європейські країни, що є союзниками України, та посланці США зустрінуться у Парижі у вівторок на саміті, метою якого є демонстрація їхньої "конвергенції" щодо гарантій безпеки, які будуть надані Україні, та визначення рамок для "багатонаціональних сил" у разі укладення угоди про припинення вогню з москвою, пише видання.

Президент Франції Еммануель Макрон прийме на обіді в Єлисейському палаці свого українського колегу Володимира Зеленського, посланців США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера - зятя Дональда Трампа, зазначає видання.

Після цього саміт збере 35 країн, 27 з яких будуть представлені главами держав або урядів, такими як Джорджа Мелоні з Італії та Марк Карні з Канади. Також очікуються лідери НАТО та Європейського Союзу.

Генсек НАТО завтра приєднається до Коаліції охочих у Парижі

Оточення французького президента представляє цю нову зустріч "коаліції охочих" як кульмінацію зусиль, які він розпочав близько року тому, після приходу Дональда Трампа до Білого дому, щоб запобігти "відмові від України" Сполученими Штатами.

"У нас є досягнення у цьому акті з відновлення зближення між Україною, Європою та Америкою", - заявив пресі в понеділок один з його радників на тлі поновленої активізації дипломатичних переговорів з листопада, ініційованих Вашингтоном, спрямованих на досягнення угоди з росією про припинення війни.

Пізніше сьогодні, як вказано, запланована пресконференція, у якій візьмуть участь президенти Макрон і Зеленський, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

У Берліні в середині грудня кілька європейських країн формалізували свою пропозицію щодо "багатонаціональних сил для України" за підтримки Сполучених Штатів, які заявили, що пропонують "дуже сильні" гарантії безпеки.

Україна отримає безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО: американський чиновник про деталі переговорів у Берліні

У вівторок очікується, що лідери зобов'яжуться узгодити спільне бачення "модальності майбутнього припинення вогню" між Україною та росією, як його можна "перевірити" за допомогою "технічних засобів, безпілотників та супутників", а не наземного військового розгортання, а також їхньої реакції у разі порушення, пояснили в офісі французького президента.

Ще одним пунктом порядку денного, за даними того ж джерела, є "операційні модальності" "розгортання багатонаціональних сил" для "заспокоєння України в повітрі, на морі та на суші" перед обличчям загрози нового нападу росії після потенційної мирної угоди.

Reuters: союзники України збираються у Парижі для узгодження внесків у багатонаціональні сили і ширші гарантії безпеки