Україна отримає безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО: американський чиновник про деталі переговорів у Берліні
Київ • УНН
Україна може отримати гарантії безпеки, аналогічні статті 5 договору НАТО, згідно з мирною угодою, що обговорювалася в Берліні. Ці гарантії не будуть постійними, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни, розпочатої росією у 2014 році.
Україна отримає гарантії безпеки, подібні до тих, що передбачені статтею 5 договору НАТО, згідно з запропонованою мирною угодою, що обговорювалася в Берліні. Про це повідомив журналістам у понеділок американський чиновник, передає УНН із посиланням на Reuters.
Деталі
Посадовці, виступаючи перед журналістами під час телефонної конференції після двох днів мирних переговорів США з українськими та європейськими чиновниками, заявили, що ці гарантії не будуть на столі вічно, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни, розпочатої розширеним вторгненням росії в Україну у 2014 році.
Один чиновник заявив, що росія відкрита для вступу України до Європейського Союзу, і що Трамп хоче запобігти подальшому просуванню Росії на захід.
Стаття 5 вважається наріжним каменем основоположного договору оборонного альянсу НАТО. Вона передбачає, що напад на одного члена групи вважається нападом на всіх. Україна не є членом НАТО.
Видання зауважує, що незрозуміло, наскільки далеко Сполучені Штати зайдуть у наданні таких гарантій безпеки Україні.
Переговори в Берліні з боку США вели посланці Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер, зять президента.
Нагадаємо
У Берліні відбувся другий раунд перемовин із представниками США за участі Президента України Володимира Зеленського.
AFP повідомляло, що американські переговірники все ще хочуть, щоб Україна поступилася контролем над східними Донецькою та Луганською областями як умовою для мирних переговорів з росією.