Україна отримає безпекові гарантії, подібні до статті 5 НАТО: американський чиновник про деталі переговорів у Берліні

Україна може отримати гарантії безпеки, аналогічні статті 5 договору НАТО, згідно з мирною угодою, що обговорювалася в Берліні. Ці гарантії не будуть постійними, оскільки президент США Дональд Трамп наполягає на припиненні війни, розпочатої росією у 2014 році.