Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня

Завтра у більшості регіонів України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.

Завтра, 31 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні - резюмували в Укренерго.

У новорічну ніч в Україні діятимуть графіки відключень - Держенергонагляд