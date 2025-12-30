Останній день року буде із графіками відключень: в Укренерго озвучили прогноз по світлу на 31 грудня
Київ • УНН
31 грудня в більшості регіонів України діятимуть графіки погодних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Це пов'язано з наслідками російських ракетно-дронових атак на енергооб'єкти.
Завтра у більшості регіонів України будуть діяти графіки відключень, передає УНН із посиланням на Укренерго.
Завтра, 31 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії нагадали, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
