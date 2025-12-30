Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря
31 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики погодных отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Завтра, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики погодных отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
