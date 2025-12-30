$42.220.15
Эксклюзив
15:27 • 5608 просмотра
Восточный гороскоп на 2026 год: что предвещает Год Красной Огненной Лошади для всех знаков
15:00 • 8840 просмотра
Зеленский: встречи советников "коалиции желающих" в Украине и лидеров во Франции планируются 3 и 6 января, команда Трампа готова к участию в действенных форматах
13:51 • 10490 просмотра
Операция РФ по срыву договоренностей Зеленского и Трампа: в разведке развенчали фейк об "атаке" на резиденцию Путина
13:07 • 13083 просмотра
"Атака" БПЛА на резиденцию путина: в ISW не нашли доказательств причастности Украины
12:27 • 12786 просмотра
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22 • 13135 просмотра
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
30 декабря, 11:09 • 17914 просмотра
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
30 декабря, 09:46 • 25023 просмотра
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26 • 19929 просмотра
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07 • 24252 просмотра
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря

Киев • УНН

 • 196 просмотра

31 декабря в большинстве регионов Украины будут действовать графики погодных отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Это связано с последствиями российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря

Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики погодных отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

- говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе

- резюмировали в Укрэнерго.

В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор30.12.25, 14:27 • 12792 просмотра

Антонина Туманова

Война в УкраинеЭкономика
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина