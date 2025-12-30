Последний день года будет с графиками отключений: в Укрэнерго озвучили прогноз по свету на 31 декабря

Завтра в большинстве регионов Украины будут действовать графики отключений, передает УНН со ссылкой на Укрэнерго.

Завтра, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики погодных отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) - говорится в сообщении.

В компании напомнили, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе - резюмировали в Укрэнерго.

