В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор

В Украине в новогоднюю ночь не планируют менять подход к ограничениям электроснабжения. Будут действовать стандартные графики почасовых отключений, однако ситуация может зависеть и от факторов безопасности. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, передает УНН.

Я был бы все же осторожен с точки зрения прогнозов, я все же думаю, что если мы дойдем при снижении температуры при имеющихся мощностях до наших обычных графиков, и оно будет прогнозируемо и правильно применено - это будет наиболее приемлемый вариант – подчеркнул чиновник.

Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ на Киевщине: экстренные отключения продолжаются в двух районах

По его словам, в новогоднюю ночь нагрузка на систему обычно уменьшается, что может позволить временно улучшить ситуацию, однако не исключены и риски.

Учитывая то, что зимний период у нас, как говорится, и новогодняя ночь - это у нас переход, и там у нас спадает нагрузка, можно так спрогнозировать, что именно в тот период мы сможем немножко поднять этот процесс, но я был бы очень осторожен, мы не знаем как будет действовать враг со среды на четверг, и если мы придем к обычным, прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодня – подчеркнул Замулко.

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго