12:27
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор
Эксклюзив
11:22
Как отпустить уходящий год и войти в новый без эмоционального груза: советы психолога
11:09
песков отказался предоставить доказательства атаки БПЛА на резиденцию путина, призвав "верить на слово" кремлюVideo
09:46
Когда планета встречает Новый год: кто празднует первым и кто последнимPhoto
30 декабря, 04:26
армия рф больше не растет - Зеленский заявил о больших потерях россиян на фронте
30 декабря, 03:07
Без американского оружия мы не сможем победить - Президент Украины
30 декабря, 01:10
"Мы не можем просто выйти из наших территорий" - Зеленский о "мирных переговорах"
Эксклюзив
29 декабря, 18:57
Год Красной Огненной Лошади: как прожить год удачи, быстрых перемен и больших возможностей
29 декабря, 18:48
В Украине отсрочили сроки обязательного использования платежных терминалов для ФЛП: на какой срок
29 декабря, 18:36
Получали тысячи долларов за "правильные" голосования: пятерым нардепам сообщили о подозрении
В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор

Киев • УНН

 132 просмотра

Госэнергонадзор сообщил, что в новогоднюю ночь в Украине будут действовать стандартные графики почасовых отключений электроэнергии. Ситуация может зависеть от факторов безопасности, несмотря на ожидаемое уменьшение нагрузки на систему.

В новогоднюю ночь в Украине будут действовать графики отключений - Госэнергонадзор

В Украине в новогоднюю ночь не планируют менять подход к ограничениям электроснабжения. Будут действовать стандартные графики почасовых отключений, однако ситуация может зависеть и от факторов безопасности. Об этом заявил глава Госэнергонадзора Анатолий Замулко в эфире телемарафона, передает УНН.

Я был бы все же осторожен с точки зрения прогнозов, я все же думаю, что если мы дойдем при снижении температуры при имеющихся мощностях до наших обычных графиков, и оно будет прогнозируемо и правильно применено - это будет наиболее приемлемый вариант

– подчеркнул чиновник.

Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ на Киевщине: экстренные отключения продолжаются в двух районах29.12.25, 15:10 • 3652 просмотра

По его словам, в новогоднюю ночь нагрузка на систему обычно уменьшается, что может позволить временно улучшить ситуацию, однако не исключены и риски.

Учитывая то, что зимний период у нас, как говорится, и новогодняя ночь - это у нас переход, и там у нас спадает нагрузка, можно так спрогнозировать, что именно в тот период мы сможем немножко поднять этот процесс, но я был бы очень осторожен, мы не знаем как будет действовать враг со среды на четверг, и если мы придем к обычным, прогнозируемым графикам ограничений, это, наверное, будет достаточно правильный вопрос и правильное решение на сегодня

– подчеркнул Замулко.

Ситуация в энергосистеме Украины постепенно улучшается - глава Укрэнерго26.12.25, 11:49 • 31111 просмотров

Алла Киосак

ОбществоЭкономика
Новый год
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Украина