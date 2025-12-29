Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ на Киевщине: экстренные отключения продолжаются в двух районах

$42.060.13
49.560.13
ukenru
Эксклюзив
12:21 • 2264 просмотра
Аренда жилья: что будет с ценами в 2026 году
11:59 • 1496 просмотра
Встреча советников Украины и США ожидается в Киеве в ближайшие дни: Зеленский о следующих шагах в переговорах
09:17 • 13214 просмотра
Зеленский назвал условия отмены военного положения
29 декабря, 04:39 • 30119 просмотра
Украина впервые присоединилась к отработке механизмов Статьи 5 Договора НАТО - Генштаб ВСУ
29 декабря, 01:10 • 49626 просмотра
Украинцы будут платить 4,32 грн за кВт/ч электроэнергии с 2026 года: Кабмин принял решение
28 декабря, 22:38 • 55063 просмотра
Зеленский о мирном плане: гарантии безопасности и военное измерение согласованы на 100%
28 декабря, 22:22 • 49232 просмотра
Трамп заявил о "значительном" приближении сторон к мирному плану после разговора с Зеленским
28 декабря, 19:32 • 39142 просмотра
Переговоры о прекращении войны достигли финальной стадии – Трамп
28 декабря, 11:58 • 43311 просмотра
Санкции, ПВО, финализация форматов шагов: Зеленский анонсировал переговоры с партнерами на фоне атак рф 2100 дронами и 94 ракетами
28 декабря, 11:16 • 51544 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Сызранского НПЗ и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
3м/с
82%
739мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Украинцы получают социальную помощь при усыновлении детей: алгоритм выплат29 декабря, 04:18 • 9414 просмотра
Переговоры во Флориде могут разблокировать первый звонок между Зеленским и путиным за пять лет - Fox News29 декабря, 07:01 • 23640 просмотра
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14248 просмотра
Местами выпало до 30 см снега: в шести областях заснеженные дороги, есть перекрытие трассы и усложнения движения09:45 • 17895 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 6522 просмотра
публикации
Кадровый реванш Кулебы в Госавиаслужбе: Кабмин рассмотрит кандидатуру Зелинского на должность главы регулятора12:07 • 3074 просмотра
Минздрав должен проверить ООО "Медицинский дом "Одрекс" - юрлицо клиники Odrex, фигурирующей в уголовных делах о мошенничестве10:49 • 6674 просмотра
"Фарма-гейт": Нацполиция расследует масштабную схему завышения цен на лекарства компанией "Дарница"27 декабря, 20:41 • 35164 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133331 просмотра
Что приготовить на Новый год 2026: идеи блюд для праздничного столаPhoto26 декабря, 16:30 • 178018 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джорджия Мелони
Александр Бильчук
Виктор Ляшко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Закарпатская область
Запорожская область
Китай
Реклама
УНН Lite
Канье Уэст и Бьянка Сенсори посетили Дисней вместе с детьми08:13 • 14320 просмотра
Сериал «Очень странные дела» стал самым популярным сериалом Netflix и повлиял на экономику США28 декабря, 00:14 • 32229 просмотра
Пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт объявила о беременностиPhoto27 декабря, 07:40 • 42777 просмотра
Самые горячие кинопремьеры 2026 года, которые нельзя пропуститьVideo26 декабря, 17:00 • 133332 просмотра
Звездные свадьбы 2025: кто из знаменитостей тайно женился, а кто арендовал целую Венецию для свадьбыPhoto26 декабря, 16:51 • 43174 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Социальная сеть
Нефть марки Brent

Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ на Киевщине: экстренные отключения продолжаются в двух районах

Киев • УНН

 • 118 просмотра

На Киевщине энергетики продолжают ликвидировать последствия субботней атаки. В Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения, более 9 тысяч семей Вышгородского района остаются без света.

Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ на Киевщине: экстренные отключения продолжаются в двух районах

В Киевской области энергетики продолжают ликвидировать последствия субботней массированной атаки. В Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Киевская область: продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки

- говорится в сообщении компании.

Кроме того, в ДТЭК рассказали о ситуации в районах Киевщины, наиболее пострадавших после атаки.

Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени. Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения. Другие районы области: действуют графики отключений

- добавили в компании.

россия продолжает атаки на энергетику, до 40 тысяч потребителей без света, в Киеве и области до сих пор аварийные отключения - Минэнерго28.12.25, 11:00 • 35113 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоВойна в Украине
Графики отключений электроэнергии
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Броварской район
Киевская область
ДТЭК