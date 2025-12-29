Энергетики ликвидируют последствия атаки РФ на Киевщине: экстренные отключения продолжаются в двух районах
Киев • УНН
На Киевщине энергетики продолжают ликвидировать последствия субботней атаки. В Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения, более 9 тысяч семей Вышгородского района остаются без света.
В Киевской области энергетики продолжают ликвидировать последствия субботней массированной атаки. В Бориспольском и Броварском районах продолжаются экстренные отключения, передает УНН со ссылкой на ДТЭК.
Киевская область: продолжаем круглосуточно ликвидировать последствия субботней массированной атаки
Кроме того, в ДТЭК рассказали о ситуации в районах Киевщины, наиболее пострадавших после атаки.
Вышгородский район: без света остаются более 9 тысяч семей. Восстановительные работы продолжаются третьи сутки, но требуют еще немного времени. Бориспольский и Броварской районы: продолжаются экстренные отключения. Другие районы области: действуют графики отключений
