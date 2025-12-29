Енергетики ліквідують наслідки атаки рф на Київщині: екстрені відключення тривають у двох районах

У Київській області енергетики продовжують ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки. У Бориспільському та Броварському районах тривають екстрені відключення, передає УНН із посиланням на ДТЕК.

Київська область: продовжуємо цілодобово ліквідовувати наслідки суботньої масованої атаки - йдеться у повідомленні компанії.

Крім того, у ДТЕК розповіли про ситуацію у районах Київщини, що найбільше постраждали після атаки.

Вишгородський район: без світла залишаються понад 9 тисяч родин. Відновлювальні роботи тривають третю добу, але потребують ще трохи часу. Бориспільський і Броварський райони: тривають екстрені відключення. Інші райони області: діють графіки відключень - додали в компанії.

