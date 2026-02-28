Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи

У суботу, 28 лютого, астрономи та любителі космосу зможуть спостерігати унікальне планетарне вирівнювання, під час якого Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з'являться на нічному небі близько один до одного. Це явище, відоме як парад планет, виникає завдяки специфічному розташуванню небесних тіл на їхніх орбітах відносно Землі, створюючи вражаючий візуальний ефект єдиної лінії. Про це пише УНН.

Деталі

Для того, щоб побачити парад, фахівці NASA рекомендують дивитися на західну частину неба приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу сонця. Чотири планети – Меркурій, Венера, Марс і Юпітер – будуть достатньо яскравими для спостереження без спеціального обладнання, хоча Меркурій може бути важко помітити через його низьке розташування над горизонтом.

Що стосується далеких крижаних гігантів, Урана та Нептуна, то для їх виявлення знадобиться бінокль або телескоп, оскільки вони знаходяться у віддалених регіонах Сонячної системи.

Рідкість явища та природа планетарних вирівнювань

Хоча групи з трьох або чотирьох планет зближуються регулярно, парад за участю шести або семи об'єктів вважається рідкісною подією. Астрономи наголошують, що таке вирівнювання є суто візуальним явищем, оскільки насправді планети розділені мільярдами кілометрів простору і лише здаються розташованими в одній площині екліптики з точки зору земного спостерігача.

Подібні масштабні паради трапляються нечасто – попереднє схоже вирівнювання семи планет спостерігалося рівно рік тому, 27 лютого 2025 року, а наступний повний парад очікується лише у 2040 році.

