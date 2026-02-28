Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи

$43.210.03
51.020.06
ukenru
27 лютого, 19:28 • 10054 перегляди
російські війська підірвали дамбу поблизу Костянтинівки – виникла загроза екологічної катастрофиVideo
Ексклюзив
27 лютого, 15:15 • 21047 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
27 лютого, 14:14 • 26975 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 36821 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 37302 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 39507 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 54070 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 46410 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 39904 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 33931 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1м/с
100%
759мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
У тринадцяти регіонах рф одночасно оголосили ракетну небезпеку вперше за час повномасштабної війни27 лютого, 18:33 • 4078 перегляди
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 7892 перегляди
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 10103 перегляди
Білий дім скликав термінову нараду через використання військових лазерів на кордоні з Мексикою27 лютого, 20:41 • 4788 перегляди
Рух "Талібан" оголосив про готовність до діалогу після масованих авіаударів Пакистану по Кабулу та Кандагару27 лютого, 21:30 • 5254 перегляди
Публікації
Топ культових горорів: класика, яка не старієVideo27 лютого, 20:06 • 10119 перегляди
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом27 лютого, 16:38 • 16346 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України27 лютого, 15:45 • 16972 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA27 лютого, 14:39 • 21531 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція27 лютого, 14:16 • 23305 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Руслан Кравченко
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Європа
Китай
Реклама
УНН Lite
Від серіалу до вулиць Мангеттена: стиль Джона Кеннеді-молодшого знову на піку модиPhoto27 лютого, 18:52 • 7924 перегляди
Легендарний Джим Керрі тріумфував на Cesar Awards і подякував родині у промові27 лютого, 17:35 • 10134 перегляди
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto27 лютого, 16:49 • 10871 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 27234 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 24775 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
M113
Серіали

Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи

Київ • УНН

 • 36 перегляди

У суботу, 28 лютого, Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з'являться близько один до одного. Для спостереження Урану та Нептуну знадобиться бінокль або телескоп.

Сьогодні над Землею зійде рідкісний парад шести планет Сонячної системи

У суботу, 28 лютого, астрономи та любителі космосу зможуть спостерігати унікальне планетарне вирівнювання, під час якого Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з'являться на нічному небі близько один до одного. Це явище, відоме як парад планет, виникає завдяки специфічному розташуванню небесних тіл на їхніх орбітах відносно Землі, створюючи вражаючий візуальний ефект єдиної лінії. Про це пише УНН.

Деталі

Для того, щоб побачити парад, фахівці NASA рекомендують дивитися на західну частину неба приблизно через 30 хвилин після місцевого заходу сонця. Чотири планети – Меркурій, Венера, Марс і Юпітер – будуть достатньо яскравими для спостереження без спеціального обладнання, хоча Меркурій може бути важко помітити через його низьке розташування над горизонтом.

НАСА змінює стратегію висадки на Місяць та вводить додаткову репетиційну місію на орбіті Землі28.02.26, 01:18 • 2922 перегляди

Що стосується далеких крижаних гігантів, Урана та Нептуна, то для їх виявлення знадобиться бінокль або телескоп, оскільки вони знаходяться у віддалених регіонах Сонячної системи.

Рідкість явища та природа планетарних вирівнювань

Хоча групи з трьох або чотирьох планет зближуються регулярно, парад за участю шести або семи об'єктів вважається рідкісною подією. Астрономи наголошують, що таке вирівнювання є суто візуальним явищем, оскільки насправді планети розділені мільярдами кілометрів простору і лише здаються розташованими в одній площині екліптики з точки зору земного спостерігача.

Подібні масштабні паради трапляються нечасто – попереднє схоже вирівнювання семи планет спостерігалося рівно рік тому, 27 лютого 2025 року, а наступний повний парад очікується лише у 2040 році.

Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика15.02.26, 01:40 • 11161 перегляд

Степан Гафтко

Світ
NASA