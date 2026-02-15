Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика

$42.990.00
51.030.00
ukenru
19:48 • 5706 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 13187 перегляди
Україна має небагато ракет “Фламінго”, адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 15058 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку УкраїниPhoto
14 лютого, 14:24 • 15754 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 16573 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 16793 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14390 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14880 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14839 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14287 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
2.5м/с
82%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін хоче всю Донецьку область, щоб "продати" це як перемогу - Зеленський14 лютого, 16:31 • 4046 перегляди
Зеленський на зустрічі з Алієвим назвав єдину причину тривалості війни з рфPhotoVideo14 лютого, 16:50 • 8734 перегляди
Зеленський і Павел обговорили військову підтримку України та участь Чехії в ініціативі PURLVideo14 лютого, 17:24 • 3916 перегляди
"Це несподіванка" - Зеленський прокоментував зміну керівника делегації рф на переговорах14 лютого, 17:39 • 7986 перегляди
Українські військові зірвали спробу росіян закріпитися у Часовому Яру18:16 • 4124 перегляди
Публікації
Відкриті конкурси на держпосади: замість точкових "перезавантажень" необхідна системна реформа
Ексклюзив
13 лютого, 11:25 • 75414 перегляди
Чому Дональд Трамп не тисне на росію: політолог назвав причини
Ексклюзив
13 лютого, 10:00 • 118755 перегляди
Масниця: історія свята та традиційні страви13 лютого, 07:25 • 69163 перегляди
Експерт пояснив, чому пільги для авіагалузі - це інвестиція, а не втрати бюджету12 лютого, 11:15 • 86631 перегляди
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат11 лютого, 13:50 • 127198 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Марк Рютте
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Ільхам Алієв
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Азербайджан
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Голлівуд готує чергове перезавантаження "Ангелів Чарлі" зі сценаристом "Шалено багатих азіатів"23:20 • 82 перегляди
Відому українську блогерку Candy Superstar пограбували на 2 млн грнPhoto14 лютого, 08:54 • 15480 перегляди
Акторка Анна Саліванчук розкрила свою вагу та секрети ідеальної фігури13 лютого, 18:43 • 15103 перегляди
Орландо Блум засвітився з молодою моделлю на Super Bowl 2026 - парочка трималася за рукиPhoto13 лютого, 18:03 • 18440 перегляди
Топ-5 детективів із напруженим сюжетом і неочікуваною розв’язкоюVideo13 лютого, 09:44 • 41706 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Ракетний комплекс "Панцир"
Золото

Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Міжнародна група дослідників зафіксувала незвичайну систему екзопланет, де скеляста планета знаходиться далі від зірки, ніж її газові сусіди. Ця структура суперечить традиційним уявленням про еволюцію космосу.

Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика

Міжнародна група дослідників за допомогою космічного телескопа Хеопса зафіксувала незвичайну систему екзопланет, структура якої суперечить традиційним уявленням про еволюцію космосу. Навколо зірки LHS 1903, розташованої за 117 світлових років від нас, обертаються чотири об'єкти, порядок розташування яких ставить науковців у глухий кут: скеляста планета знаходиться значно далі від світила, ніж її газові сусіди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазвичай планети, що формуються поблизу зірки, є невеликими та кам'янистими через високу температуру, тоді як газові гіганти народжуються у холодніших зовнішніх регіонах. Проте у системі LHS 1903 внутрішня планета є скелястою, дві наступні – газовими "міні–нептунами", а четверта знову виявляється твердою "суперземлею".

Парадигма формування планет стверджує, що планети поблизу своєї зірки повинні формуватися малими та кам’янистими, з малою кількістю газу чи льоду або взагалі без них. Це пояснюється тим, що це середовище занадто гаряче, щоб підтримувати значну кількість газу чи льоду, і будь-які атмосфери, що утворюються, ймовірно, видаляються через опромінення від їхньої зірки. І навпаки, вважається, що планети на більших відстанях одна від одної будуються в холодніших регіонах з великою кількістю газу та льоду, що створює багаті на газ світи з великими атмосферами. Ця система ставить це під сумнів, надаючи нам кам'янисту планету поза межами планет, багатих на газ

– пояснив аровідний автор дослідження Томас Вілсон з Університету Ворвіка.

Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-1213.02.26, 17:49 • 11867 переглядiв

Вілсон охарактеризував це відкриття як "систему, побудовану зсередини назовні", що робить її унікальним випадком серед понад шести тисяч уже відомих екзопланет.

Компактність та характеристики об’єктів

Усі чотири планети системи LHS 1903 розташовані надзвичайно близько до своєї материнської зірки – навіть найвіддаленіша з них знаходиться ближче до світила, ніж Меркурій до нашого Сонця. Це пояснюється тим, що сама зірка є червоним карликом, який на 50% менш масивний за Сонце. Дві скелясті планети у цій системі належать до класу суперземель, маючи масу в кілька разів більшу за земну, а газові світи класифікуються як міні-Нептуни.

NASA дозволило астронавтам брати смартфони у космос06.02.26, 18:41 • 4086 переглядiв

Степан Гафтко

СвітТехнології
Reuters