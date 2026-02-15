Астрономи виявили унікальну планетарну систему "навиворіт" біля червоного карлика
Київ • УНН
Міжнародна група дослідників зафіксувала незвичайну систему екзопланет, де скеляста планета знаходиться далі від зірки, ніж її газові сусіди. Ця структура суперечить традиційним уявленням про еволюцію космосу.
Міжнародна група дослідників за допомогою космічного телескопа Хеопса зафіксувала незвичайну систему екзопланет, структура якої суперечить традиційним уявленням про еволюцію космосу. Навколо зірки LHS 1903, розташованої за 117 світлових років від нас, обертаються чотири об'єкти, порядок розташування яких ставить науковців у глухий кут: скеляста планета знаходиться значно далі від світила, ніж її газові сусіди. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазвичай планети, що формуються поблизу зірки, є невеликими та кам'янистими через високу температуру, тоді як газові гіганти народжуються у холодніших зовнішніх регіонах. Проте у системі LHS 1903 внутрішня планета є скелястою, дві наступні – газовими "міні–нептунами", а четверта знову виявляється твердою "суперземлею".
Парадигма формування планет стверджує, що планети поблизу своєї зірки повинні формуватися малими та кам’янистими, з малою кількістю газу чи льоду або взагалі без них. Це пояснюється тим, що це середовище занадто гаряче, щоб підтримувати значну кількість газу чи льоду, і будь-які атмосфери, що утворюються, ймовірно, видаляються через опромінення від їхньої зірки. І навпаки, вважається, що планети на більших відстанях одна від одної будуються в холодніших регіонах з великою кількістю газу та льоду, що створює багаті на газ світи з великими атмосферами. Ця система ставить це під сумнів, надаючи нам кам'янисту планету поза межами планет, багатих на газ
Вілсон охарактеризував це відкриття як "систему, побудовану зсередини назовні", що робить її унікальним випадком серед понад шести тисяч уже відомих екзопланет.
Компактність та характеристики об’єктів
Усі чотири планети системи LHS 1903 розташовані надзвичайно близько до своєї материнської зірки – навіть найвіддаленіша з них знаходиться ближче до світила, ніж Меркурій до нашого Сонця. Це пояснюється тим, що сама зірка є червоним карликом, який на 50% менш масивний за Сонце. Дві скелясті планети у цій системі належать до класу суперземель, маючи масу в кілька разів більшу за земну, а газові світи класифікуються як міні-Нептуни.
