Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-12
Київ • УНН
13 лютого ракета SpaceX Falcon 9 успішно вивела на орбіту космічний корабель Dragon з чотирма астронавтами. Екіпаж проведе наукові дослідження для підготовки до освоєння космосу та покращення життя на Землі.
У п'ятницю, 13 лютого, ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з астронавтами NASA Джесікою Мейр і Джеком Хатвеєм, астронавткою ЄКА (Європейського космічного агентства) Софі Адено і космонавтом роскосмосу андрієм федяєвим. Вони складають екіпаж Crew-12. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.
Деталі
Під час польоту Dragon компанія SpaceX буде контролювати серію автоматичних маневрів космічного корабля зі свого центру управління польотами в Хоторні, Каліфорнія. NASA буде контролювати роботу космічної станції протягом усього польоту з Центру управління польотами в космічному центрі Джонсона в Х'юстоні, йдеться в повідомленні NASA.
Також повідомляється, що пряма трансляція NASA відновиться о 13:15 в суботу, 14 лютого, на NASA+, Amazon Prime та YouTube-каналі агентства. Вона відбуватиметься з моменту зближення, стикування та відкриття люка Міжнародної космічної станції. Після стикування екіпаж переодягнеться з скафандрів і підготує вантаж до вивантаження, а потім відкриє люк між Dragon і модулем Harmony МКС.
NASA, крім того, забезпечить трансляцію церемонії зустрічі на борту космічної станції незабаром після відкриття люка.
Під час своєї місії екіпаж Crew-12 проведе наукові дослідження з метою підготовки до дослідження космосу за межами низької навколоземної орбіти та на благо людства на Землі. Учасники екіпажу вивчатимуть бактерії, що викликають пневмонію, з метою вдосконалення методів лікування серцево-судинних захворювань, розробки системи внутрішньовенного введення рідини на вимогу для майбутніх космічних місій, а також досліджуватимуть, як фізичні характеристики можуть впливати на кровотік під час космічного польоту. Інші експерименти включають автоматизований моніторинг стану рослин та дослідження взаємодії рослин і азотфіксуючих мікроорганізмів з метою підвищення врожайності в космосі
Додатково
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору США (NASA) оголосило більш ранню, ніж очікувалося, дату запуску наступних астронавтів на Міжнародну космічну станцію (МКС). Планувалось, що запуск місії SpaceX Crew-12 відбудеться 11 лютого.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що ракета SLS з капсулою Orion прибула на стартовий майданчик 39B Космічного центру Кеннеді.