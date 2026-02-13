Ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з екіпажем Crew-12

У п'ятницю, 13 лютого, ракета SpaceX Falcon 9 вивела на орбіту космічний корабель Dragon з астронавтами NASA Джесікою Мейр і Джеком Хатвеєм, астронавткою ЄКА (Європейського космічного агентства) Софі Адено і космонавтом роскосмосу андрієм федяєвим. Вони складають екіпаж Crew-12. Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

Під час польоту Dragon компанія SpaceX буде контролювати серію автоматичних маневрів космічного корабля зі свого центру управління польотами в Хоторні, Каліфорнія. NASA буде контролювати роботу космічної станції протягом усього польоту з Центру управління польотами в космічному центрі Джонсона в Х'юстоні, йдеться в повідомленні NASA.

Також повідомляється, що пряма трансляція NASA відновиться о 13:15 в суботу, 14 лютого, на NASA+, Amazon Prime та YouTube-каналі агентства. Вона відбуватиметься з моменту зближення, стикування та відкриття люка Міжнародної космічної станції. Після стикування екіпаж переодягнеться з скафандрів і підготує вантаж до вивантаження, а потім відкриє люк між Dragon і модулем Harmony МКС.

NASA, крім того, забезпечить трансляцію церемонії зустрічі на борту космічної станції незабаром після відкриття люка.

Під час своєї місії екіпаж Crew-12 проведе наукові дослідження з метою підготовки до дослідження космосу за межами низької навколоземної орбіти та на благо людства на Землі. Учасники екіпажу вивчатимуть бактерії, що викликають пневмонію, з метою вдосконалення методів лікування серцево-судинних захворювань, розробки системи внутрішньовенного введення рідини на вимогу для майбутніх космічних місій, а також досліджуватимуть, як фізичні характеристики можуть впливати на кровотік під час космічного польоту. Інші експерименти включають автоматизований моніторинг стану рослин та дослідження взаємодії рослин і азотфіксуючих мікроорганізмів з метою підвищення врожайності в космосі