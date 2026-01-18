Ракета NASA для місії Artemis 2 прибула на стартовий майданчик: запуск заплановано на лютий

$43.180.08
50.320.20
ukenru
17 січня, 12:49 • 14067 перегляди
Генштаб підтвердив ураження ППО та складу дронів ворога на окупованих територіях
17 січня, 12:29 • 24523 перегляди
Нові правила комендантської години: правоохоронці по пунктах пояснили, як це працює
17 січня, 09:19 • 22044 перегляди
Буданов, Умєров та Арахамія прибули до США: що у порядку денному
17 січня, 00:18 • 33522 перегляди
МАГАТЕ домоглося локального припинення вогню між рф та Україною для ремонту ліній ЗАЕС
16 січня, 18:27 • 43478 перегляди
Маємо інформацію від розвідки, що росіяни готуються до нових масованих ударів - Зеленський
16 січня, 18:20 • 37221 перегляди
Команди України та США завтра проведуть переговори у Маямі: що на порядку денному
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54224 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
16 січня, 13:20 • 28968 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками США
16 січня, 12:36 • 44434 перегляди
Суд призначив Тимошенко заставу у понад 33 млн грн
16 січня, 12:29 • 36345 перегляди
ЄС розробляє нову дворівневу систему для пришвидшення вступу України, але план лякає європейські столиці - FT
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−16°
1м/с
84%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф може готувати удари по обʼєктах, що обслуговують атомні станції - Зеленський17 січня, 15:40 • 5706 перегляди
У всіх регіонах України 18 січня діятимуть графіки відключення світла17 січня, 16:25 • 9554 перегляди
Зеленський ввів санкції проти Паралімпійського комітету і Федерації кіберспорту рф 17 січня, 16:36 • 6374 перегляди
Трамп наклав мита на низку європейських країн через їхню позицію щодо Гренландії 17 січня, 17:03 • 4776 перегляди
Сибіга закликав МАГАТЕ та світ змусити росію відмовитися від планів атакувати АЕС17 січня, 17:44 • 4482 перегляди
Публікації
Всесвітній день піци: як проста страва стала світовою легендою17 січня, 08:55 • 22553 перегляди
Енергоплан Шмигаля: чому антикризові зміни в енергетиці можуть стати найдорожчим рішенням для України
Ексклюзив
16 січня, 17:23 • 54224 перегляди
Шоу у ВАКС: жарти, критика, емоції і застава для ТимошенкоPhoto16 січня, 16:00 • 30954 перегляди
Червоний колір, заборони та міфічне чудовисько: що насправді означає Китайський Новий рік, як і коли його святкувати15 січня, 18:00 • 62598 перегляди
Донька пацієнта, що помер в Odrex, назвала тиском на ЗМІ та спробою стерти памʼять позов скандальної клініки до УНН15 січня, 10:29 • 92663 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Хав'єр Мілей
Беньямін Нетаньягу
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Харків
Єгипет
Реклама
УНН Lite
Макрон з'явився в сонцезахисних окулярах на зустрічі в Єлисейському палаціVideo17 січня, 07:26 • 20177 перегляди
Мати дитини Маска подає до суду на компанію xAI через порнографічні діпфейки, створені чат–ботом Grok17 січня, 03:45 • 18022 перегляди
Кейт Міддлтон вразила фанатів, приїхавши за кермом на прийом у Віндзорському замкуPhoto17 січня, 00:47 • 16280 перегляди
Китайський Новий рік: традиції та особливості святкуванняPhoto16 січня, 19:05 • 15803 перегляди
Шмигаль заявив, що працює в куртці у своєму кабінеті через холод16 січня, 10:34 • 27373 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Truth Social
Spotify

Ракета NASA для місії Artemis 2 прибула на стартовий майданчик: запуск заплановано на лютий

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Ракета SLS з капсулою Orion прибула на стартовий майданчик 39B Космічного центру Кеннеді. Це фінальна стадія підготовки до першого за понад пів століття польоту астронавтів до Місяця.

Ракета NASA для місії Artemis 2 прибула на стартовий майданчик: запуск заплановано на лютий
Фото: NASA

Гігантська ракета Space Launch System (SLS) разом із капсулою Orion у суботу, 17 січня, була переміщена на стартовий майданчик 39B Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ця подія знаменує фінальну стадію підготовки до першого за понад пів століття польоту астронавтів до Місяця. Про це повідомляє NASA на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Подорож ракети заввишки 98 метрів та вагою 5 мільйонів кілограмів від будівлі вертикальної збірки до майданчика тривала понад 11 годин. Транспортування здійснювалося на модернізованому гусеничному транспортері часів програм "Аполлон" зі швидкістю 1,6 км/год.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого15.01.26, 12:59 • 3832 перегляди

За процесом спостерігали тисячі працівників NASA та їхні родини, а також новий адміністратор агентства Джаред Айзекман разом із екіпажем місії. Командир екіпажу Рід Вайзман назвав цей момент таким, що "вселяє благоговіння".

Екіпаж та графік місії

Місія Artemis 2 триватиме 10 днів і передбачає обліт Місяця без висадки на поверхню. До складу екіпажу входять:

  • Рід Вайзман (командир, NASA);
    • Віктор Гловер (пілот, NASA);
      • Крістіна Кох (спеціаліст місії, NASA);
        • Джеремі Гансен (спеціаліст місії, Канадське космічне агентство).

          Вони стануть першими людьми, які наблизяться до Місяця з часів завершення програми "Аполлон" у 1972 році.

          Наступні кроки

          NASA планує провести випробування заправки ракети (wet dress rehearsal) на початку лютого. Лише після успішного завершення цієї перевірки буде оголошено точну дату запуску. Попередньо вікно для старту відкривається 6 лютого 2026 року.

          Адміністратор NASA Джаред Айзекман наголосив, що агентство має лише обмежену кількість днів для запуску в лютому через орбітальні обмеження, інакше місію доведеться відкласти на березень або квітень. 

          Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт11.01.26, 06:00 • 14344 перегляди

          Степан Гафтко

          Новини СвітуТехнології
          Техніка
          Соціальна мережа
          NASA
          Флорида