Ракета NASA для місії Artemis 2 прибула на стартовий майданчик: запуск заплановано на лютий

Фото: NASA

Гігантська ракета Space Launch System (SLS) разом із капсулою Orion у суботу, 17 січня, була переміщена на стартовий майданчик 39B Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Ця подія знаменує фінальну стадію підготовки до першого за понад пів століття польоту астронавтів до Місяця. Про це повідомляє NASA на своїй сторінці у соцмережі Х, пише УНН.

Деталі

Подорож ракети заввишки 98 метрів та вагою 5 мільйонів кілограмів від будівлі вертикальної збірки до майданчика тривала понад 11 годин. Транспортування здійснювалося на модернізованому гусеничному транспортері часів програм "Аполлон" зі швидкістю 1,6 км/год.

Медична евакуація NASA: екіпаж МКС успішно повернувся на Землю раніше запланованого

За процесом спостерігали тисячі працівників NASA та їхні родини, а також новий адміністратор агентства Джаред Айзекман разом із екіпажем місії. Командир екіпажу Рід Вайзман назвав цей момент таким, що "вселяє благоговіння".

Екіпаж та графік місії

Місія Artemis 2 триватиме 10 днів і передбачає обліт Місяця без висадки на поверхню. До складу екіпажу входять:

Рід Вайзман (командир, NASA);

Віктор Гловер (пілот, NASA);

Крістіна Кох (спеціаліст місії, NASA);

Джеремі Гансен (спеціаліст місії, Канадське космічне агентство).

Вони стануть першими людьми, які наблизяться до Місяця з часів завершення програми "Аполлон" у 1972 році.

Наступні кроки

NASA планує провести випробування заправки ракети (wet dress rehearsal) на початку лютого. Лише після успішного завершення цієї перевірки буде оголошено точну дату запуску. Попередньо вікно для старту відкривається 6 лютого 2026 року.

Адміністратор NASA Джаред Айзекман наголосив, що агентство має лише обмежену кількість днів для запуску в лютому через орбітальні обмеження, інакше місію доведеться відкласти на березень або квітень.

Повернення до Місяця: NASA виводить мегаракету Artemis 2 на фінальний старт