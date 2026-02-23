Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо

$43.270.01
50.920.00
ukenru
17:17 • 80 перегляди
Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - ФіцоVideo
15:53 • 4344 перегляди
ЄС не зміг погодити 20-й пакет санкцій проти росії – Каллас
Ексклюзив
15:29 • 7862 перегляди
Telegram під питанням - чи варто блокувати месенджер та чи зменшить це ризик терактів в Україні
Ексклюзив
14:58 • 8346 перегляди
Чому виникає біль у скронях та як його позбутися
14:29 • 10927 перегляди
Теракт у Львові: підозрювану відправили під варту на 60 діб без права застави
Ексклюзив
13:20 • 36856 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:02 • 42625 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
12:02 • 26894 перегляди
Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною
Ексклюзив
23 лютого, 10:58 • 32484 перегляди
Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували
23 лютого, 10:23 • 31849 перегляди
Комплексна реформа мобілізації у роботі, а 90% відстрочок пройшла через "Резерв+" - ФедоровVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+3°
3.1м/с
92%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зміни руху поїздів торкнулися шести областей, частину рейсів замінили автобусами23 лютого, 07:45 • 52052 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 59917 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 25081 перегляди
Нідерланди отримали наймолодшого прем'єр-міністра в історії - король прийняв присягу нового коаліційного урядуVideo11:50 • 34896 перегляди
Нові 200-гривневі банкноти з гаслом "Слава Україні!" вводять в обіг - що треба знатиPhoto13:28 • 21511 перегляди
Публікації
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу14:00 • 12752 перегляди
“Скарги на клініку Odrex не закінчуються”,– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
13:20 • 36853 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
13:02 • 42622 перегляди
Три медичні трагедії і роки боротьби у судах: чи має українських пацієнт право на справедливість20 лютого, 13:32 • 136393 перегляди
Блохи в домі: як дрібна проблема перетворюється на велику загрозу і що з цим робитиPhoto20 лютого, 11:49 • 145712 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Кирило Буданов
Дональд Трамп
Музикант
Юлія Свириденко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Угорщина
Словаччина
Миколаївська область
Реклама
УНН Lite
Андрій Джеджула охрестив доньку Емілію та вперше показав її обличчяVideo16:51 • 846 перегляди
“Не можу повірити, що вам 18”: Дженніфер Лопес емоційно звернулася до дітей у день їхнього повноліттяVideo11:24 • 25145 перегляди
Сумнозвісне фото колишнього принца Ендрю після арешту вивісили в ЛувріPhoto23 лютого, 08:38 • 60009 перегляди
Брітні Спірс опублікувала відверте фото без одягу з відпочинку на пляжіPhoto21 лютого, 15:47 • 66964 перегляди
Зендею помітили з новою обручкою на тлі чуток про таємний шлюб з Томом ГолландомPhoto21 лютого, 08:33 • 67071 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
WhatsApp
Starlink
Дипломатка

Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про плани припинити екстрені поставки електроенергії до України зі Словаччини, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

У відео, опублікованому у Facebook, він сказав, що хоче поговорити безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити ситуацію, але йому сказали, що Президент України матиме час поговорити з ним не раніше середи.

Фіцо сказав, що на практиці цей крок означає, що якщо Україна звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації своєї енергомережі, вона не отримає жодної подальшої підтримки, а державному словацькому оператору SEPS наказано не відповідати на такі запити.

Словаччина оголосила надзвичайну ситуацію в нафтовій галузі на тлі пошкодження "Дружби"18.02.26, 13:53 • 5686 переглядiв

Він сказав, що цей крок буде скасовано, щойно Україна відновить транзит нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба". Незважаючи на повідомлення про пошкодження внаслідок війни, Фіцо заявив, що трубопровід все ще працює, і назвав відмову України транспортувати нафту неприйнятною.

Прем'єр-міністр Словаччини також попередив, що готовий до подальшої ескалації суперечки, якщо не буде жодних зрушень з боку Києва.

Єврокомісія: росія завдала руйнувань "Дружбі", рішення про терміни ремонту - за Україною23.02.26, 14:02 • 26896 переглядiв

Антоніна Туманова

ПолітикаСвіт
Графіки відключень електроенергії
Енергетика
Соціальна мережа
Війна в Україні
Відключення світла
Електроенергія
Роберт Фіцо
Словаччина
Володимир Зеленський
Україна
Київ