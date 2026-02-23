Словаччина припинить екстрені поставки електроенергії до України - Фіцо
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про припинення екстрених поставок електроенергії до України. Цей крок буде скасовано, якщо Україна відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про плани припинити екстрені поставки електроенергії до України зі Словаччини, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Деталі
У відео, опублікованому у Facebook, він сказав, що хоче поговорити безпосередньо із Зеленським, щоб обговорити ситуацію, але йому сказали, що Президент України матиме час поговорити з ним не раніше середи.
Фіцо сказав, що на практиці цей крок означає, що якщо Україна звернеться до Словаччини за допомогою у стабілізації своєї енергомережі, вона не отримає жодної подальшої підтримки, а державному словацькому оператору SEPS наказано не відповідати на такі запити.
Він сказав, що цей крок буде скасовано, щойно Україна відновить транзит нафти до Словаччини трубопроводом "Дружба". Незважаючи на повідомлення про пошкодження внаслідок війни, Фіцо заявив, що трубопровід все ще працює, і назвав відмову України транспортувати нафту неприйнятною.
Прем'єр-міністр Словаччини також попередив, що готовий до подальшої ескалації суперечки, якщо не буде жодних зрушень з боку Києва.
